HSK'dan Yargıtay ve Danıştay'a Üye Seçimi - Son Dakika
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HSK'dan Yargıtay ve Danıştay'a Üye Seçimi

HSK, Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 yeni üye seçti. Seçim sonuçları açıklandı.

02.10.2024 13:11
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(ANKARA) - Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 8, Danıştay'a 3 üye seçti.

HSK Genel Kurulu'nda bugün yapılan toplantıda, Yargıtay ve Danıştay'ın boş bulunan üyelikleri için seçim yapıldı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 19'uncu Hukuk Daire Başkanı Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Başkanı Murat Boylu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Anadolu 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Kurul ayrıca, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Cüneyt Yılmaz, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10'uncu İdari Dava Dairesi Başkanı Cengiz Aydemir, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Burakhan Melikoğlu da Danıştay üyeliğine seçti.

Kaynak: ANKA

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