Huckabee'den İsrailli Teröristlere Kınama - Son Dakika
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Huckabee'den İsrailli Teröristlere Kınama

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ABD Büyükelçisi Huckabee, İsrail'in Kusra'daki şiddet eylemlerini kınadı ve müdahale taleplerini aktardı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "İsrailli teröristlerin" işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesindeki şiddet eylemlerini kınayarak İsrail ordusunun kendi talepleri üzerine harekete geçtiğini ileri sürdü.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filsitin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kusra beldesine saldırıları ve bir evi kuşatma altında tutmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Büyükelçiliğinin ve Beyaz Saray'ın olaylar karşısında sessiz kaldığı ve müdahale etmediği yönündeki eleştirileri yalanlayan Huckabee, "ABD'nin İsrail Büyükelçiliği sürece son derece aktif bir şekilde müdahil oldu. İsrail ordusu ve polisi, bu eylemleri yapanları bölgeden uzaklaştırmak için bizim talebimiz üzerine harekete geçti." ifadelerini kullandı.

Kusra beldesinde Filistinli bir ailenin evini kuşatma altında tutanları "İsrailli teröristler" şeklinde niteleyerek eylemlerinin suç teşkil ettiğini vurgulayan Huckabee, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aileyi sindirmeyi ve taciz etmeyi amaçlayan bu korkunç terör eylemini gerçekleştirenlerin hareketleri iğrençtir. Bu tür kabadayılıkların hiçbir mazereti olamaz."

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos Pazar günü Kusra'da bir Filistinlinin evini abluka altına alarak aileyi evden çıkamaz hale getirmiş ve evin bahçesine kaçak yerleşim kurmuştu.

İsrail güçleri ise beldede Filistinli bir ailenin evini abluka altında tutan ve bahçesine kaçak yerleşim kuran İsraillileri buradan uzaklaştırmak için dün sabah bölgeye gelmiş ancak kurulan çadırı sökmekle yetinmiş, fanatik gruptan kimseyi gözaltına almamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huckabee'den İsrailli Teröristlere Kınama - Son Dakika

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