HÜDA PAR'dan Yılbaşı Kutlamalarına Sert Tepki - Son Dakika
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HÜDA PAR'dan Yılbaşı Kutlamalarına Sert Tepki

HÜDA PAR, Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek yılbaşı kutlamalarını eleştirdi.

31.12.2024 22:05
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(ANKARA) - HÜDA PAR, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla yeni yıl kutlamalarına tepki gösterdi. Mesajda, "Binlerce yıllık tarihi, kültürel ve inanç bağlarımız olan Gazze'de, çocuklar açlıktan ve soğuktan ölürken, Batı'da bile vicdan sahibi insanların karşı çıktığı sözde yılbaşı kutlamalarını yapmak insanlığın tabutuna çivi çakmaktır" ifadeleri kullanıldı.

HÜDA PAR, sosyal medya hesabından yeni yıl kutlamalarına tepki gösterdiği bir mesaj yayımladı. Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücret için belirlenen miktarın nerdeyse açlık sınırında olması, geçim derdinde olan dar gelirliler açısından büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Geçim derdiyle boğuşan milyonların yaşadığı bu zorlu süreçte, kapitalist tüketim kültürünün icadı olan 'yılbaşı etkinlikleri' adına yapılan israf ve gösteriş, gelir dağılımındaki adaletsizliğin çarpıcı bir örneğidir.

Yılbaşı gecesinde şarkıcılara ödenecek miktar 20 milyon liraya kadar çıkarken bu rakam bir asgari ücretlinin neredeyse 75 yıllık maaşına denk gelmektedir. Karşımızda böylesine adaletsiz bir tablo vardır. Aldığı ücretle ay sonunu getiremeyen gençler bu nedenle evlenmeyi hayal dahi edememektedir. Bu gerçeklik ortadayken, yetkililerin gençleri evliliğe teşvik edememekten şikayet etmeleri nasıl açıklanabilir?

Gençliği ifsat eden alkol, uyuşturucu ve müstehcenlik gibi olumsuzlukların öne çıktığı gayrimeşru eğlencelere büyük paralar harcanması, gençlerimizin ve toplumun geleceği konusundaki duyarsızlığı gözler önüne sermektedir. Binlerce yıllık tarihi, kültürel ve inanç bağlarımız olan Gazze'de, çocuklar açlıktan ve soğuktan ölürken, Batı'da bile vicdan sahibi insanların karşı çıktığı sözde yılbaşı kutlamalarını yapmak insanlığın tabutuna çivi çakmaktır. Masum çocuklar ve kadınlarla birlikte merhamet, adalet, ahlak ve hukuk da katledilirken ifsadın, israfın ve vicdani duyarsızlığın bir parçası olmaktan kaçınmak, insan olmanın asgari gereğidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel HÜDA PAR'dan Yılbaşı Kutlamalarına Sert Tepki - Son Dakika

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