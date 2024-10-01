Hudeyde'de Gemilere Saldırı

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SANA, 1 Ekim (Xinhua) -- İngiliz Deniz Ticareti Operasyonları, Salı günü Yemen'in liman kenti Hudeyde yakınlarında bir gemiye deniz insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda geminin balast tankının isabet alarak delindiğini duyurdu.

Kuruluş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, geminin insansız su üstü aracı tarafından vurulduğunu ve 6 numaralı iskele balast tankının delindiğini bildirdi.

Saldırı, Yemenli Husi isyancıların kontrolünde bulunan Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentinin 64 deniz mili kuzeybatısında meydana geldi.

Husiler Kasım 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olduklarını göstermek için Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde "İsrail bağlantılı" olduğunu iddia ettikleri gemileri hedef alıyor.

Bölgede konuşlu ABD-İngiliz koalisyonu ise karşılık olarak, grubu caydırmak için Ocak ayından bu yana Husi hedeflerine düzenli baskın ve hava saldırıları düzenliyor.