Hükümlüler Okul Bakımında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hükümlü ve yükümlüler, okullarda bakım, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları yaparak yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarına katkı sağlıyor,

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Ödemiş M Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, 3 infaz koruma memuru ile bir usta öğreticinin gözetiminde 17 kişilik hükümlü ve yükümlü ekibi yaz tatilinin başlamasıyla birlikte okullarda çalışmalara başladı.

İlk etapta 80. Yıl İlköğretim Okulu'ndaki bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Zafer İlköğretim Okulu'nda çalışmalara devam etti.

Proje kapsamında sınıflar, koridorlar, bahçe duvarları, kapılar, tel örgüler ve spor alanlarında bakım ve boya çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca oyun alanları yeniden çiziliyor, ağaçlar budanıyor ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

Zafer İlköğretim Okulu'ndaki çalışmaları inceleyen Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, projenin hem kamu yararı hem de hükümlü ve yükümlülerin topluma kazandırılması açısından önemli bir örnek olduğunu belirtti.

Karabulut, proje sonunda verilecek Boyacılık Meslek Belgesi'nin katılımcıların mesleki yeterlilik kazanmasına katkı sağlayacağını, bunun da tahliye sonrasında istihdam imkanlarını artıracağını ifade etti.