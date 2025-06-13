Hüseyin Baş'tan İsrail-İran Saldırısına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hüseyin Baş'tan İsrail-İran Saldırısına Tepki

13.06.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTP Genel Başkanı Baş, İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyı Büyük Orta Doğu Projesi'nin halkası olarak değerlendirdi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsrail'in İran saldırısına ilişkin, "Bu saldırı İslam coğrafyasını ABD-İsrail çıkarları doğrultusunda değiştirme ve dönüştürme projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeni bir halkasıdır. Projede sona doğru yaklaşılmaktadır ve son halka kabul etsek de etmesek de Türkiye'dir. Türkiye'yi yönetenlerin de bu hakikati kulaklarına küpe etmeleri ve atacakları tüm adımları bu minvalde atmaları gerekmektedir. Tekrar ifade edelim, hedef Türkiye'dir" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, İsrail'in İran saldırısını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP lideri Baş, yapılan saldırıya ilişkin, "Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında uzun yıllardır bölgemizi kan gölüne çeviren İsrail-ABD ittifakı kanlı planlarında yeni bir aşamaya geçti" dedi.

Baş, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında uzun yıllardır bölgemizi kan gölüne çeviren İsrail-ABD ittifakı kanlı planlarında yeni bir aşamaya geçti. Gazze'de soykırım yapan, Lübnan, Suriye ve Yemen'i vuran İsrail şimdi de İran'ı hedef aldı. Bu saldırıda İsrail'e en büyük destek yine ABD'den geldi. Tüm uluslararası hukuk kurallarına aykırı olan, egemen bir devlete yapılan bu saldırıyı kınıyorum. İsrail saldırganlığına artık dur denmesi gerekmektedir. Bu saldırı İslam coğrafyasını ABD-İsrail çıkarları doğrultusunda değiştirme ve dönüştürme projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeni bir halkasıdır. Projede sona doğru yaklaşılmaktadır ve son halka kabul etsek de etmesek de Türkiye'dir.

Esad sonrası Suriye'de komşumuz konumuna gelen İsrail, İran saldırısıyla etrafımızdaki çemberi daraltmaktadır. Bu, Prof. Dr. Haydar Baş'ın 1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı ile birlikte duyurduğu tarihi bir hakikattir. Türkiye'yi yönetenlerin de bu hakikati kulaklarına küpe etmeleri ve atacakları tüm adımları bu minvalde atmaları gerekmektedir. Tekrar ifade edelim, hedef Türkiye'dir. Türkiye, Büyük Orta Doğu Projesi'nde son hedeftir, bir başka ifade ile Türkiye son kaledir. Bu nedenle Türkiye'yi yönetenlerin, 'ABD ne der' düşüncesini bir kenara bırakıp, tüm adımları Türkiye'nin ulusal çıkarları doğrultusunda atmaları gerekmektedir. Zaman Türkiye'yi iç siyasi hesaplarla oyalama zamanı değil etrafımızda örülen tuzaklar ağı karşısında hazırlıklı hale getirme zamanıdır."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş'tan İsrail-İran Saldırısına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi Zincir market çalışanı kadınlar birbirine girdi
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti İsrail İskan Bakanı Goldknopf, partisiyle birlikte hükümetten istifa etti
Gümüşhane’de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti Gümüşhane'de başına tomruk düşen işçi hayatını kaybetti
Emre Mor’dan sürpriz transfer Emre Mor'dan sürpriz transfer
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuğun yumruk attığı 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Hindistan’daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux’dan dünyaya Gazze çağrısı Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız yazar Annie Ernaux'dan dünyaya Gazze çağrısı
Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Bakanlığa ait sağlık botunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı

16:03
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
15:30
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan’a kaçtı
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı
15:30
İsrail’in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
İsrail'in saldırılarında İran kan gölüne döndü: 78 ölü, 329 yaralı
14:00
Pezeşkiyan’dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
Pezeşkiyan'dan saldırı sonrası ilk açıklama: İran düşmanı pişman edecek
22:49
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
22:35
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
22:32
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
21:59
ABD İç Güvenlik Bakanı’na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı
21:54
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe’yi sildi Takımdan ayrılmak istiyor
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor
21:30
Beşiktaş’ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
Beşiktaş'ta sokak ortasında üç kadın birbirine girdi
21:22
Hindistan’ın ardından bir uçak kazası da ABD’de: Yolcu uçağı pistten çıktı
Hindistan'ın ardından bir uçak kazası da ABD'de: Yolcu uçağı pistten çıktı
20:55
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
20:52
Fenerbahçe’nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray’a imza attı
Fenerbahçe'nin efsanelerinden Naz Akyol, Galatasaray'a imza attı
20:28
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı Yapay zeka açıkladı
Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Yapay zeka açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 16:59:12. #7.13#
SON DAKİKA: Hüseyin Baş'tan İsrail-İran Saldırısına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.