Hüseyin Baş'tan Tenzile Erdoğan ve Dilek İmamoğlu'nu Hedef Alan Yorumlara Tepki... "Bu Ahlaksızlığı Yapanları Şiddetle Kınıyorum"

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ile tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu için kullanılan ifadelere tepki göstererek, "Bu ahlaksızlığı yapanları şiddetle kınıyorum" dedi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, itirazın, eleştirinin herkesin en doğal demokratik hakkı olduğunu, ancak bu hak kullanılırken ahlaklı olunması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anne gibi kutsal bir varlığa yapılan ahlaksızlık kesinlikle kabul edilemez. Hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem Sayın İmamoğlu'na yönelik bu tür galiz ifadelerin kullanıldığına yönelik bilgiler dolaşıyor. Bu ahlaksızlığı yapanları şiddetle kınıyorum. Demokratik hakkını hakkaniyetle kullanan vatandaşlarımızla bu ahlaksızların birbirinden ayrılması gerektiğini de belirtmek istiyorum."