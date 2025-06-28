Hüseyin Goncagül Anma Etkinliği

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, Dersaadet Kültür Platformunca düzenlenen "Dersaadet Üsküdar Sohbetleri" kapsamında yad edildi.

Üsküdar Fikirhane'de düzenlenen anma etkinliği, araştırmacı yazar Mehmet Kamil Berse'nin sunumuyla gerçekleştirildi.

13 Haziran'da vefat eden tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün hatırasını yaşatmak ve onun kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dostları ve sevenleri Goncagül'le ilgili hatıralarını anlattı.

Etkinlikte konuşan Berse, Goncagül'ü okul arkadaşlarının "1145 Hüseyin Goncagül" olarak okul numarasıyla çağırdıklarını ve onu hep 50 yıl önceki gibi hatırladıklarını söyledi.

"İnsanımıza hizmeti çoktur"

Goncagül'ün lise yıllarından itibaren yüzünde tebessümü eksik olmayan, güler yüzlü bir şahsiyet olduğuna dikkati çeken Berse, "Güler yüzüyle hepimize pozitif enerji veren bir arkadaşımızdı. Sadece bizlere değil, bu ülkenin bütün insanlarına pozitif enerjisini vermeye gayret etti. Bu ülkenin çocukları onun bu enerjik tavrıyla büyüdü. İnsanımıza hizmeti çoktur. Allah onu cennetinde mukim kılsın." dedi.

Berse, Goncagül'ün etkinliklerde tek başına bir ordu gibi çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene burada bir program yapacaktık ve sunucumuzun son dakika bir işi çıkmıştı. İmdadımıza Hüseyin Goncagül yetişti. Öyle güzel program sunumu yaptı ki... Herkesle dost oldu, herkese laf attı. Hala onun o tavır ve davranışlarını özlüyorum. Bir başka Hüseyin Goncagül daha çıkmadı. İnşallah çıkar."

Etkinlikte ayrıca, Goncagül'ün arkadaşlarından Mehmet Saraç, Mustafa Saraç, Süleyman Erdemir, İsmail Yeşilbağ ve Recep Garip'in aralarında bulunduğu pek çok isim konuştu.

Hüseyin Goncagül hakkında

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışan sanatçı, 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazandı ve yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı.

İstanbul İmam Hatip Okulundan mezun olan usta tiyatrocu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünü tamamladıktan sonra 13 sene bu mesleği yaptı.

Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları gerçekleştiren Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu.

İbrahim Sadri'nin yazdığı "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu birçok isimle aynı sahneyi paylaşan Goncagül, Milli Gazete'de "Goncagülle Seyahat" başlıklı yazılar kaleme aldı.

Hüseyin Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de "Halk Meclisi", "İstanbul Bülteni", "İstanbul Kazan Ben Kepçe", "Sahuru Beklerken", "Goncagül'ün Kepçesi", "Tatil Eğlencesi", "Aileler Yarışıyor" ve "Teneffüs" adlı televizyon programlarını hazırlayıp sundu.

Osmanlı Devleti'nin 700. yılı anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü ve klibi de bulunan usta tiyatrocu, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla toplumun her kesiminin takdirini kazandı.

TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de yürüten Goncagül, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede çeşitli programlara imza attı.

Goncagül, tedavi gördüğü hastanede 13 Haziran'da hayatını kaybetmişti.