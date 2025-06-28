Hüseyin Goncagül Anma Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hüseyin Goncagül Anma Etkinliği

Hüseyin Goncagül Anma Etkinliği
28.06.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da Hüseyin Goncagül, dostları ve sevenleri tarafından anıldı.

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, Dersaadet Kültür Platformunca düzenlenen "Dersaadet Üsküdar Sohbetleri" kapsamında yad edildi.

Üsküdar Fikirhane'de düzenlenen anma etkinliği, araştırmacı yazar Mehmet Kamil Berse'nin sunumuyla gerçekleştirildi.

13 Haziran'da vefat eden tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün hatırasını yaşatmak ve onun kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, dostları ve sevenleri Goncagül'le ilgili hatıralarını anlattı.

Etkinlikte konuşan Berse, Goncagül'ü okul arkadaşlarının "1145 Hüseyin Goncagül" olarak okul numarasıyla çağırdıklarını ve onu hep 50 yıl önceki gibi hatırladıklarını söyledi.

"İnsanımıza hizmeti çoktur"

Goncagül'ün lise yıllarından itibaren yüzünde tebessümü eksik olmayan, güler yüzlü bir şahsiyet olduğuna dikkati çeken Berse, "Güler yüzüyle hepimize pozitif enerji veren bir arkadaşımızdı. Sadece bizlere değil, bu ülkenin bütün insanlarına pozitif enerjisini vermeye gayret etti. Bu ülkenin çocukları onun bu enerjik tavrıyla büyüdü. İnsanımıza hizmeti çoktur. Allah onu cennetinde mukim kılsın." dedi.

Berse, Goncagül'ün etkinliklerde tek başına bir ordu gibi çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen sene burada bir program yapacaktık ve sunucumuzun son dakika bir işi çıkmıştı. İmdadımıza Hüseyin Goncagül yetişti. Öyle güzel program sunumu yaptı ki... Herkesle dost oldu, herkese laf attı. Hala onun o tavır ve davranışlarını özlüyorum. Bir başka Hüseyin Goncagül daha çıkmadı. İnşallah çıkar."

Etkinlikte ayrıca, Goncagül'ün arkadaşlarından Mehmet Saraç, Mustafa Saraç, Süleyman Erdemir, İsmail Yeşilbağ ve Recep Garip'in aralarında bulunduğu pek çok isim konuştu.

Hüseyin Goncagül hakkında

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışan sanatçı, 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazandı ve yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı.

İstanbul İmam Hatip Okulundan mezun olan usta tiyatrocu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde İngilizce Öğretmenliği bölümünü tamamladıktan sonra 13 sene bu mesleği yaptı.

Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları gerçekleştiren Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu.

İbrahim Sadri'nin yazdığı "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu birçok isimle aynı sahneyi paylaşan Goncagül, Milli Gazete'de "Goncagülle Seyahat" başlıklı yazılar kaleme aldı.

Hüseyin Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de "Halk Meclisi", "İstanbul Bülteni", "İstanbul Kazan Ben Kepçe", "Sahuru Beklerken", "Goncagül'ün Kepçesi", "Tatil Eğlencesi", "Aileler Yarışıyor" ve "Teneffüs" adlı televizyon programlarını hazırlayıp sundu.

Osmanlı Devleti'nin 700. yılı anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü ve klibi de bulunan usta tiyatrocu, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla toplumun her kesiminin takdirini kazandı.

TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de yürüten Goncagül, Almanya, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Avusturya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede çeşitli programlara imza attı.

Goncagül, tedavi gördüğü hastanede 13 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, istanbul, Üsküdar, Güncel, Kültür, Sanat, Medya, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Goncagül Anma Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Meteoroloji uzmanları tarih verdi 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanları tarih verdi! 2 bölgeye yoğun kar yağışı geliyor
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon’u kurtarıyor Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor
Neler yaptı öyle Ancelotti Arda’nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Abdullah Çatlı’nın hayatı film oluyor İşte canlandıracak isim Abdullah Çatlı'nın hayatı film oluyor! İşte canlandıracak isim
Yargıtay’dan 2025’in ilk yarısında büyük başarı Yargıtay'dan 2025'in ilk yarısında büyük başarı
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

13:55
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
13:45
Adıyaman’da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
11:41
UTTS için son 2 gün 140 bin liraya kadar cezası var
UTTS için son 2 gün! 140 bin liraya kadar cezası var
18:13
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
18:01
Fenerbahçe’de imza çıkmazı Tarih bir kez daha ertelendi
Fenerbahçe'de imza çıkmazı! Tarih bir kez daha ertelendi
17:47
Putin yeniden İstanbul’u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız
Putin yeniden İstanbul'u işaret etti: Üçüncü tur müzakerelere hazırız
17:44
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
17:34
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi
Porto, Deniz Gül için kararını milli isme bildirdi
17:30
Bursa’da tehlikeli yangın 14 kişi kurtarıldı, 100’e yakın kişi tahliye edildi
Bursa'da tehlikeli yangın! 14 kişi kurtarıldı, 100'e yakın kişi tahliye edildi
17:25
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
Kritik veri açıklandı, altın fiyatları çok sert çakıldı
16:55
Mülteci kampından NBA’e Khaman Maluach tarihe geçti
Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti
16:51
Sakarya, Türkiye’nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor
16:46
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması
16:46
Fenerbahçe’yi takibe almıştı Uğurcan’ın ağabeyinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 14:46:11. #7.13#
SON DAKİKA: Hüseyin Goncagül Anma Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.