Husi İsyancılar İsrail\'e Giden Kargo Gemisine Saldırıyı Üstlendi

SANA, 15 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husi isyancılar, Kızıldeniz'de İsrail'e gitmekte olan bir kargo gemisine insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı üstlendi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada "İsrail'e doğru yol almakta olan Mersik Gebrlater konteyner gemisine düzenlediğimiz askeri operasyon isabetliydi ve gemiye hasar verdi" dedi.

Sözcü, "Saldırı, gemi mürettebatının donanma kuvvetlerimizin çağrısına yanıt vermeyi reddetmesinin ardından gerçekleşti" dedi.

Sözcü, Husilerin son 48 saat içinde İsrail'e giden çok sayıda yabancı geminin geçişini de başarıyla engellediğini iddia etti.

Sözcü, "Gazze Şeridi'ne gıda ve ilaç yardımı girmesine izin verilmediği sürece, güçlerimiz İsrail limanlarına giden tüm gemilerin Arap Denizi ve Kızıldeniz'de seyretmesini engellemeye devam edecek" ifadesini kullandı.

Bu saldırı, İsrail-Hamas çatışmasının patlak verdiği 7 Ekim'den bu yana Husiler tarafından üstlenilen bir dizi İsrail karşıtı saldırının son halkası oldu.

Husi grubu Salı günü Kızıldeniz'de İsrail'e gitmekte olan petrol yüklü bir Norveç gemisine füze fırlattıklarını açıklamıştı.

Husi savaşçıları 19 Kasım'da Kızıldeniz'de Galaxy Leader adlı bir ticaret gemisini kaçırarak Husi kontrolündeki liman kenti Hudeyde'ye getirmişti.