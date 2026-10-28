Husi sözcü Seri, Aden Havalimanı'ndaki Suudi uçağının silah taşıdığını iddia etti

Husi sözcü Seri, Aden Havalimanı'ndaki Suudi uçağının silah taşıdığını iddia ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Aden Havalimanı'ndaki Suudi askeri kargo uçağının Yemen halkına karşı kullanılmak üzere silah taşıdığını iddia etti. Seri, X paylaşımında havalimanındakilere derhal tahliye çağrısı yaptı ve silahların türüne ilişkin ayrıntı vermedi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir askeri kargo uçağının bulunduğu gerekçesiyle Aden Havalimanı'nın derhal tahliye edilmesi çağrısında bulundu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'in geçici başkenti Aden'deki havalimanında bulunan Suudi Arabistan'a ait askeri uçağın ülkeye silah taşıdığını iddia etti.
Seri, Aden Havalimanı'ndaki uçağın Yemen halkına karşı kullanılmak üzere silah taşıdığını ileri sürerek, havalimanında bulunanlara bölgeyi derhal tahliye etmeleri çağrısı yaptı.
Askeri Sözcü Seri, Suudi Arabistan'a ait askeri kargo uçağında taşındığını iddia ettiği silahların türüne ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Kaynak: AA
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