Husiler, İsrail'e 27 Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler, İsrail'e 27 Saldırı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, Gazze'ye karşı saldırılar nedeniyle Aralık 2024'te İsrail'e 27 saldırı düzenledi.

01.01.2025 03:16
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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e Aralık 2024'te 27 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı "26sep.net" sitesinde yer alan haberde, Gazze'ye yönelik soykırıma ve ABD'nin Yemen saldırılarına tepki olarak İsrail'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verildi.

İsrail'in derinliklerine aralık ayında 27 "askeri operasyon" düzenlendiği ifade edilen haberde, "Filistin-2" hipersonik ile "Zülfikar" balistik füzeleri ve çok sayıda dron ile İsrail ordusuna ait hassas ve önemli askeri noktaların hedef alındığı kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda denizcilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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