Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde İsrail'e ait gemiye saldırıyı üstlendi

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SANA, 26 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Aden Körfezi'nde MSC Darwin gemisine yapılan saldırıyı ve İsrail'in Eilat kentine düzenlenen füze saldırısını üstlendi.

Milislerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Perşembe günü Husilere ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan yazılı açıklamasında, "Aden Körfezi'nde İsrail'e ait MSC Darwin adlı gemiyi çok sayıda deniz füzesi ve insansız hava aracıyla tam isabetle vurduk" ifadelerini kullandı.

Husiler, MSC tarafından işletilen gemileri, bilinmeyen nedenlerle sürekli "İsrailli" olarak tanımlıyor.

Sarea, "Ayrıca İsrail'in güneyinde yer alan Eilat kentindeki hedeflere çok sayıda balistik ve kanatlı füze fırlattık" dedi.

Sözcü, İsrail'e ait tüm gemilerin yahut İsrail'e giden gemilerin Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'ndan geçişini engellemeye devam edeceklerini vurguladı.

Sarea, "İsrail kentindeki (Eilat) hedeflere daha fazla saldırı düzenlemeye devam edeceğimizin altını çiziyoruz" diye ekledi.