Husilere bağlı SABA, Suudi savaş uçaklarının Sana, Taiz ve Hacce'yi vurduğunu yazdı

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana ile Taiz ve Hacce kentlerine hava saldırıları düzenlendiği bildirildi.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde Suudi Arabistan savaş uçaklarının Husilerin kontrolündeki başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin batısındaki Hacce vilayetine bağlı Harad ilçesine 2 hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, güneybatıdaki Taiz kentine bağlı Şumayteyn ilçesindeki Zekire, Mesahin ve Zeazi bölgelerine de bir dizi hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılara ilişkin Yemen hükümetinden veya Suudi Arabistan makamlarından resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi, 5 Ekim'de devlet televizyonunda yayımlanan videosunda, Husilerin elindeki toprakların geri alınması ve devlet egemenliğinin ülkenin tamamında hakim kılınması için geniş kapsamlı askeri operasyonlar başlattıklarını ifade etmişti.