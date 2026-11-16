Husilerin Aden'in batısındaki El-Kava Kampı'na 6 füze attığı ileri sürüldü - Son Dakika
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Husilerin Aden'in batısındaki El-Kava Kampı'na 6 füze attığı ileri sürüldü

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Husilerin Aden'in batısındaki El-Kava Askeri Kampı'nı balistik füzelerle hedef aldığı bildirildi. Hükümet kaynağı kampa 2 füzenin isabet ettiğini, can kaybı bilgisi vermediğini söyledi; Husi Sözcüsü Yahya Seri ise 6 füzele onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını ileri sürdü.

Yemen'de İran destekli Husilerin, geçici başkent Aden'deki El-Kava Askeri Kampı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Yemenli hükümet kaynağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin ülkenin güneyindeki geçici başkent Aden'in batısında yer alan Burayka ilçesindeki El-Kava Askeri Kampı'nı 2 balistik füzeyle hedef aldığını ifade etti.

Kaynak, füzelerin kampa isabet ettiğini belirterek, saldırının yol açtığı can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, El-Kava Kampı ve çevresindeki askeri mevzilerin 6 balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu.

Seri, saldırıda doğrudan isabet sağlandığını, onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını, çok sayıda askeri aracın da imha edildiğini ileri sürdü.

Saldırıya ve bilançosuna ilişkin Yemen hükümetinden henüz resmi açıklama yapılmadı.

Yerel medyada, son haftalarda Husilerin Aden'deki havalimanı, Maaşik Yemen Başkanlık Sarayı ve hükümete bağlı askeri kamplar dahil çeşitli noktaları hedef alan saldırılar düzenlediğine dair haberler yer almıştı.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana devam eden görece sakinlik dönemi, Temmuz 2026'da Babulmendeb Boğazı'na kıyısı bulunan Taiz ili başta olmak üzere hükümet güçleri ile Husiler arasında yeniden tırmanan çatışmalarla sona ermişti.

Binlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği bildirilen bu süreç, ülkedeki insani krizi daha da derinleştirdi.

Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Uluslararası meşruiyete sahip Yemen hükümeti güçleri ise söz konusu bölgeleri geri almak için Husilerle çatışmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA
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