IAEA: İsrail'in İran Tesislerine Yönelik Hareketleri Endişe Verici - Son Dakika
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IAEA: İsrail'in İran Tesislerine Yönelik Hareketleri Endişe Verici

13.06.2025 08:46
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IAEA, İsrail'in İran'daki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef aldığını doğruladı.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail'in İran'daki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef aldığını doğrularken durumun "son derece endişe verici" olduğunu belirtti.

Ajans Başkanı Rafael Grossi, bu hafta Viyana'da toplanan IAEA yönetim kurulu oturumuna katılırken, kurumun X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "IAEA, İran'daki son derece endişe verici durumu yakından izliyor. Natanz tesisinin hedef alınan noktalar arasında olduğunu doğrulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Grossi, "Ajans, radyasyon seviyeleriyle ilgili olarak İran makamlarıyla temas halinde. Ülkedeki denetçilerimizle de iletişimimiz sürüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel IAEA: İsrail'in İran Tesislerine Yönelik Hareketleri Endişe Verici - Son Dakika

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