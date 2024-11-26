İBB 2025 Bütçesi Tartışıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin 2025 mali yılı bütçesi tartışıldı.

İBB Meclisinin kasım ayı altıncı birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2025 yılı bütçesini sunması, hedefledikleri proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz aldı.

MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İstanbulluların sorun ve şikayetlerinin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Ayhan, "Ulaşımdan kentsel dönüşüme, artan su fiyatlarından trafik çilesine kadar pek çok alanda İstanbul'un alarm verdiği kuşkusuzdur." ifadesini kullandı.

İBB'nin "ucuz su" vaadine değinen Ayhan, suya yüzde 1000'e yakın zam yapıldığını kaydetti.

İstanbul'un bir deprem gerçeği olduğunu dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"'Gelin, bu meseleye hep birlikte ciddi bir şekilde eğilelim' dedik. '100 bin konut yapacağız' dediniz, 10 bin konut dahi yapamadınız. '20 milyon metrekare yeşil alan' vadettiniz, 50 milyar liralık rant için İstanbul'un göbeğindeki 86 dönümü halka değil imara açtınız. 'İstanbullunun parasını verimli kullanmıyorsunuz' dedik, 'İsraf düzenine son vereceğiz' dediniz, gittiniz milyarlarca liraları ajanslara, trollere hibe ettiniz."

Ayhan, toplu ulaşımdaki sorunlardan bahsederek, "'Toplu ulaşımda ciddi sorunlar var, bu sorunların ele alınması gerekir.' dedik. 'Engelleniyoruz' dediniz. 'Metro hatlarının yönetiminde sıkıntılar var, metro seferleri aksıyor, iptal ediliyor, asansörler, yürüyen merdivenler çalışmıyor, İstanbullu hemşehrilerimiz mağdur oluyor' dedik, 'Dünyada aynı anda en çok metroyu biz yapıyoruz' dediniz. Yetmedi, 'Birileri kasıtlı olarak yürüyen merdivenleri bozuyor.' dediniz. Tüm bu vaatleriniz size sorulduğunda da 'Hatırlamıyorum' dediniz." diye konuştu.

İstanbul'da hayatın, insanı çileden çıkaran bir boyuta ulaştığını kaydeden Ayhan, "Yüzde 90'lara ulaşan trafik çilesi, yanan, kaza yapan otobüsler, aksayan, iptal edilen seferler sebebiyle Çin'den bir sahneyi aratmayan metro istasyonları, kapasitesinin çok üzerinde hizmet veren, vermeye çalışan kurumlar, kurumlarımız... Tüm bunlar 2025 yılına girerken İstanbul'un kısa bir özeti." dedi.

Bahsettiği bu sorunların mazeretler üretilerek geçiştirilmeye çalışıldığını belirten Ayhan, bu durumu "hastalık hali" olarak nitelendirdi.

Emekliler için öneri

BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan da İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkındaki sözlerine tepki göstererek, bu tartışmaya girmemesi gerektiğini söyledi.

Bütçeyle ilgili eleştirilerde bulunan Çağlayan, "Bu bütçede emeklilerle ilgili çok açık bir kalem görmedim. Onunla ilgili önerim olacak. Bir aileye sadece emekli maaşı giriyorsa, o ailenin su faturası Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanabilir. O emeklilerimize yaş gözetmeden toplu ulaşımda ücretsiz ulaşım kartı da verilebilir." dedi.