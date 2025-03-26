İbb Başkan Vekili Nuri Aslan Seçildi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Meclis üyelerinin oylaması sonucunda CHP adayı sayın Nuri Aslan'ın, 125'e karşı 177 oy alarak Ekrem İmamoğlu'nun görevine vekalet edeceğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan ile kameralar karşısına çıkan Özel, "Sokağa çıkmanın demokratik olmadığı" eleştirilerine yanıt verdi. Özel, "Demokrasiyi askıya almak isteyenler kendilerinin gayrimeşru işleri karşısında meşru direniş hakkını enfekte etmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalıştı AK Parti. 'Sokaksa sokak' dedik" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ile açıklama yaptı. Özel, İstanbul'un iradesine karşı bir darbe girişimi yapıldığını belirterek "Verilen talimatla İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu çağrıldığında gidip ifade verebileceği, tüm soruları yanıtlayabileceği bir soruşturmada, sabah evinden sanki bir teröristin, büyük bir suç örgütü liderinin evine operasyon yapılıyormuş algısını yaratmak üzere yapılan kurguda gözaltına alındı. O andan itibaren darbenin hedefi İstanbul'un iradesi olduğuna göre sembol mekanı da Saraçhane'ydi" dedi.

"Yedi gece üst üste milyonların gelip burada iradelerine sahip çıkmasıyla bir büyük direnişe döndü"

İstanbul'un emanetine sahip çıkmaya çalıştığına değinerek Özel, şunları kaydetti:

"Bunun için yapmamız gereken üç önemli şey vardı. Bunlardan bir tanesi İstanbul'a yapılan hizmetlerin aksamaması için burada hiyerarşide bir kopma olmaması gerekiyordu. Ekrem Başkanımızla görüşerek geçici vekilini ve gözaltına alınan arkadaşların görevlerine belirlenecek kişiler hızla belirlendi ve bir hafta boyunca İstanbul'da bir çöpün, bir toplu iğnenin yerden alınıp kaldırılması aksamamıştır. Oysaki bu belediyenin başkanına beynine, omuriliğine darbe yapıldı. İkincisi Belediye Meclis grubumuz buradaki birinci grup. En çok belediye meclis üyesine ait olan grubu bir bütün ve ayakta olması gerekiyordu. Belediye meclis grubumuzu o andan itibaren Belediye Meclis salonunda hep birlikte büyük bir dirayet, kararlılık ve mesuliyetle davrandılar. Üçüncüsü de milletin verdiği oya ve seçtiklerine sahip çıkması gerekiyordu. O çağrımızda ilk gün akşam 150 bin kişi ve yedi gece üst üste milyonların gelip burada iradelerine sahip çıkmasıyla bir büyük direnişe döndü. İBB çalışan ve emekçilerinin gayreti meclis grubunun gayreti ve seçtiklerinin arkasında duran halkın Saraçhane direnişi darbe girişimini başarısız kılmıştır."

"15 milyon insan sokaklara çıkarak sandıklara koşarak gerçekleştirdiler"

Özel, icap ettiğinde demokrasiye sokakta sahip çıkılacağını belirterek "Sokağa çıkmak demokratik değildir' diyerek demokrasiye askıya almak isteyenler kendilerinin gayrimeşru işlerini karşısında meşru direniş hakkını enfekte etmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalıştı AK Parti. Buna direndik, 'sokaksa sokak' dedik. Sokakları dolduran milyonlara da pazar günü Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyen 15,5 milyona şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihinde en büyük sivil eylemliliğini 15 milyon insan sokaklara çıkarak sandıklara koşarak gerçekleştirdiler" diye konuştu.

"Nuri Aslan, 125 karşı 177 oy alarak Ekrem Başkanın görevine vekalet edecek"

Özel, CHP Grubu'nun yedi gündür terk etmedikleri salonda son toplantılarını yaparak belediye meclis salonuna geçip diğer partilerden de seçilmiş sayın büyükşehir belediye meclis üyeleriyle birlikte oylamayı yaptıklarının söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Oylamanın sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Nuri Aslan, 125 karşı 177 oy alarak -buradaki mevcudumuzun üç üstünde oy alarak- Ekrem Başkanımız görevinin başına dönene kadar bir atanmış olarak değil, İstanbul'un belediye meclis üyesi olarak seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de bu günlerde Ekrem Başkanı'na vekalet etsin diye seçtiği seçilmiş olarak karşınızdadır.

"Yarın Ankara'da PM'yi toplayacağız"

İstanbul'u emanet edilen Ekrem İmamoğlu adına seçilmiş olan Nuri Aslan'a emanet ederek birazdan yukarıya çıkıyorum, odamı topluyorum. Mücadeleyi önce cuma günü emek örgütlerinin talebiyle 12.00'de beyaz ve mavi yakalıların, plazada çalışanların küçük esnafta çalışanların mücadelesine destek vererek elbette bugün akşam Beylikdüzü'nde iftar verdiğimiz programımız buradaki iftar programımız halkın katılımı ile en yoğun şekilde dayanışmalarla sürecek. Cuma günü 12.00'de emek örgütleri nereye çağırıyorsa oraya. Cumartesi günü Maltepe'de milyonlarla birlikte Ekrem Başkan'a da sahip çıkacağımız ve Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın temasıyla sahip çıkacağımız ve cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingde buluşacağız. Buradan sonra Beylikdüzü programında akşam olacağım yarın birkaç saatliğine Ankara'ya giderek Ankara'da önce Parti Meclisimizin toplantısını yapıp belirlenen adayımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuza önereceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzun da yapacağı toplantıda, yapacağı oylamayla seçimden çıkan adayın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak tescil edeceği oylamayı yapacağız. Ardından da adayımızı tanıtacağımız ve özgürlüğünü talep edeceğimiz cumartesi günkü büyük miting için sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil Türkiye ittifakının adayının cumartesi günkü ilk mitingi Maltepe'de birlikte olacağız."

Aslan: "Genel başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz"

Özel'in ardından söz alan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık. İstanbul'un oylarıyla seçilmiş büyükşehir belediye başkanımız en kısa sürede gelecek emanete sahip çıkacağız. Genel başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz" dedi.

"Geçmiş olsun"

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisini hedef alan Saraçhane açıklamasının sorulması, "Geçmiş olsun, sağlık diliyorum" yanıtını verdi.