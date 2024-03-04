İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü\'ne ziyarette bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu, Kulüp Başkanı Dursun Özbek ile görüşerek, İstanbul'un markaları olan 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirtti. Özbek ise İmamoğlu'na kravat hediye ederken, İmamoğlu da üzerinde isminin yazılı olduğu Galatasaray formasıyla ödüllendirildi.

04.03.2024 14:59
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

Sarıyer'deki RAMS Park Stadı'na gelen İmamoğlu'nu, Kulüp Başkanı Dursun Özbek karşıladı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan İmamoğlu, İstanbul'un markaları 3 büyük spor kulübüyle sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.

İmamoğlu, Özbek'le güzel ve verimli bir buluşma gerçekleştiğini dile getirerek, "Elbette ki seçim süreciyle ilgili de bugüne kadar yaptıklarımız gibi, bundan sonra yapacaklarımız da dahil olmak üzere kendisiyle bilgilerimizi paylaştık. Her şeyin hayırlısı. Galatasaray Kulübümüze başarılar. Şehrimiz için de hayırlısı olsun." dedi.

"İstanbul için en hayırlısını diliyorum"

Dursun Özbek ise başkan olarak yaklaşık 1,5 seneyi aşkın süredir görevde olduğunu, bu süreçte Galatasaray açısından ilişkilerin son derece iyi olduğunu dile getirdi.

31 Mart'taki yerel seçimlere de değinen Özbek, "İstanbul için en hayırlısını diliyorum. Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları, özellikle sportif manada hem 2027 Avrupa Oyunları hem de 2036 Olimpiyat şehri olarak müracaatımız var. Çok yoğun çalışmayı gerektiriyor. Şimdi 31 Mart geliyor, Sayın Başkanım. İnşallah Türkiye için, İstanbul için hayırlı bir sonuç çıkacak." diye konuştu.

Dursun Özbek, İmamoğlu'na kravat hediye ettiğini aktardı.

İmamoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

"Gayriihtiyari bir hareket"

Bir basın mensubunun, Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un kulübe yaptığı ziyaretin ardından yaptığı açıklamaları ve Kurum ile beraber çektirdiği fotoğrafı anımsatarak, "Siyasi renginizi belli ediyor musunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Özbek, şunları kaydetti:

"Sorunun maksadı ve içeriğiyle ilgili başka bir şey söylemek lazım. Şimdi burada Sayın Başkanın (Ekrem İmamoğlu) ziyaretiyle ilgili konuşmamda da ifade ettim. Benim başkan olduğum dönemde yaklaşık 1,5 seneyi aşkın süredir son derece güzel ilişkiler içerisinde Galatasaray'ın projeleriyle ilgili verdiği destekten dolayı da kendisine teşekkür ettim. Şimdi Galatasaray'ın görüşleri bu yöndedir. Dolayısıyla fotoğrafla ilgili dün Sayın Başkanın davetine de gittim, oradaydım. Gayriihtiyari bir hareket. Dolayısıyla benim orada söyleyeceğim, ifade edeceğim herhangi bir şeyim yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray Spor Kulübü'ne ziyarette bulundu - Son Dakika
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