İBB Başkanı İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi ve yaşam vadisi açılış törenine katıldı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi ve yaşam vadisi açılış törenine katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap ve Ediz Hun Kaktüs Evi'nin toplu açılış törenine katıldı. İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, İstanbul'un yeşil ve yaşanabilir bir şehir olması için çalışacaklarını belirtti. İmamoğlu, İstanbullulara son 5 yılda 13 milyon 225 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırdıklarını ve yaşam vadilerinin sayısını 21'e çıkaracaklarını söyledi.

03.07.2024 21:31
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi 1. Etap ve Ediz Hun Kaktüs Evi'nin toplu açılış törenine katıldı.

Törende konuşan İmamoğlu, amaçlarının güzel, yaşanabilir, yeşil ve yaşam kalitesi yüksek bir şehir var etmek olduğunu belirterek, 2019'da şehre milyonlarca metrekare yeşil alanı hep birlikte kazandıracaklarını söylediklerini anımsattı.

İmamoğlu, "Hala aynı sözümüzü yerine getirerek yola devam ediyoruz. Çevreyi koruyan altyapıları yapacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanacağız. Şehrimizin sürdürülebilir, dayanıklı bir kent haline gelmesi için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Sadece 5 yılda 13 milyon 225 bin metrekare yeni yeşil alanı İstanbulluların hizmetine sunduklarını anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu süreçte 5 kent ormanını açtığımız gibi 15 Yaşam Vadisi sürecini başlattık. Bunun sayısını 21'e çıkaracağız. Yaşam vadileri, bizim Yeşil İstanbul vizyonumuzda çok önemli yer tutuyor. Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir sınırlarını içine alan ve yukarıya doğru devam eden bu vadiyi de yaşam alanına, yeşil alana dönüştürmenin başlangıcındayız."

İmamoğlu, 110 bin metrekarelik Çamaşırcıdere Yaşam Vadisi'nin birinci etabını açmanın keyfini yaşadıklarını belirtti.

Bostancı Metro İstasyonu'nun altında 854 otomobil ve 252 motosiklet kapasiteli kapalı otopark inşa ettiklerini kaydeden İmamoğlu, otoparkın 3 ay sonra hizmete gireceğini söyledi.

İmamoğlu, Türk sinemasının unutulmaz ismi Ediz Hun'un hayat boyu biriktirdiği kaktüs koleksiyonundan oluşan Ediz Hun Kaktüs Evi'ni de açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İmamoğlu, açılışı Ediz-Berna Hun, CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Mahir Yüksel, Bedirhan Berk Doğru, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi ve yaşam vadisi açılış törenine katıldı - Son Dakika

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