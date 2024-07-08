İBB Başkanı İmamoğlu, LGS birincilerini ağırladı - Son Dakika
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İBB Başkanı İmamoğlu, LGS birincilerini ağırladı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında birinci olan İBB Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.

08.07.2024 16:11  Güncelleme: 17:18
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 500 tam puan alarak birinci olan İBB Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu öğrencileri Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ile Ebrar Nalbant'ı ağırladı. İBB Ders Atölyeleri'nde sınava hazırlanıp aynı sınavda yüzde 1'lik dilime girmeyi başaran 5 öğrencinin de olduğu buluşmada İmamoğlu, "İyi eğitim, iyi koşullarda geleceğe hazırlanma, hepimizin de onlara aynı fırsatı verme konusunda sorumluluğumuz var yöneticiler olarak. O zaman daha güçlü bir ülke, güçlü bir millet olabiliyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 LGS sınavında 500 tam puan alarak birinci olan İBB Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu öğrencileri Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ile Ebrar Nalbant'ı ağırladı. LGS'ye İBB Ders Atölyeleri'nde hazırlanıp yüzde 1'lik dilime girmeyi başaran 5 öğrenci de Sütlüce'deki İBB İletişim Koordinatörlüğü'nde gerçekleştirilen buluşmada yer aldı. İmamoğlu, öğrencilerle sohbetinden önce İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk tarafından bilgilendirildi.

2 bin 600'ü aşkın öğrencisi var

Yıldız, "İBB Akşemsettin Ortaokulu, Başakşehir bölgesinde. Bizim 2006 yılında yapmış olduğumuz bir okul. İlköğretim olarak başlamış, daha sonraki dönem içerisinde de ortaokula evrilmiş durumda. Okulumuzun çok enteresan bir özelliği var. 2 bin 600'ü aşkın öğrencisiyle tekli eğitim yapan ender okullarımızdan bir tanesi. 78 dersliği var" dedi.

"Eğitim, herkesin en önemli konusu"

Ağırladığı tüm başarılı öğrencileri tebrik eden İmamoğlu da şöyle konuştu:

"Böyle iyi bir haberini görünce basın kupüründe hem hoşuma gitti hem de kurumumuzun ismini taşıyan okulun bu başarısını kutlamak istedim. İnşallah -tabii siz artık o okulda olmayacaksınız ama- yeni dönemde ziyaret edeceğim. Tabii bütün okullarımızın çok başarılı olmasını diliyoruz. O bakımdan da Ders Atölyeleri'ni geliştirdik. Biraz daha destek alamayan çocuklarımıza farklı semtlerde imkanlar yaratmak konusunda arkadaşlarım yoğun bir çalışma içerisinde. Sonuçta eğitim, bütün herkesin en önemli konusu. Çünkü herkes, başta ya kendisi öğrenci ya anne ya baba, böyle çok birebir ailenin meselesi halinde. Bir ailenin de herhalde en büyük amacı; çocukların, gençlerin iyi yetişmesi meselesi. Bu bakımdan iyi eğitim, iyi koşullarda geleceğe hazırlanma, hepimizin de onlara aynı fırsatı verme konusunda sorumluluğumuz var yöneticiler olarak. O zaman daha güçlü bir ülke, güçlü bir millet olabiliyoruz. Biz, eğitimin eksik kaldığı ya da sıkıntıya girdiği ya da eşitliğin sağlanamadığı ortamlarda devreye giren kurumlar olarak hissediyoruz kendimizi. Belediyelerin böyle bir sorumluluğu var. Bu bağlamda işte Ders Atölyeleri'ni onun için açıyoruz. Yaz okullarında ağırlıklı spor eğitimini onun için yapıyoruz."

Aynı yıl içinde 3 tane birinci çıkaran ilk devlet okulu

Öğrencilerle hangi okulları seçecekleri yönünde sohbet eden İmamoğlu, LGS birincilerini ve İBB Ders Atölyeleri'nin başarılı gençlerini çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. İBB Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu, son 6 yıldır LGS birincisi çıkarmasıyla dikkat çekiyor. Kurum, bir devlet okulunda aynı yıl içinde 3 LGS birincisi çıkarmayı başaran ilk devlet okulu olma özelliğine de sahip.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı İmamoğlu, LGS birincilerini ağırladı - Son Dakika

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