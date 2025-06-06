İBB'den İSKİ Ödemeleri Hakkında Açıklama - Son Dakika
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İBB'den İSKİ Ödemeleri Hakkında Açıklama

06.06.2025 16:26  Güncelleme: 17:36
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ'nin yüklenicilere yaptığı hakediş ödemeleriyle ilgili medya yansımalarına cevap vererek, tüm işlemlerin yasal çerçevede yapıldığını duyurdu. İSKİ'nin ödemeleri ve ihalelerinin sürekli denetim altında olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) İSKİ'nin bazı yüklenicilere yaptığı hakediş ödemelerine yönelik çıkan haberlere ilişkin yapılan açıklamada, "İSKİ'den hiçbir kişi veya kuruluşa ihalesiz ya da ihale mevzuatına aykırı bir iş verilmesi söz konusu olamaz. Bunun dışında İSKİ ödemeleri ya da ihaleleri üzerinden ifadelere yansıyan beyanlar hiçbir şekilde idaremizi bağlamamaktadır" denildi.

İBB, bazı haber kanallarında yer alan İSKİ'nin bazı yüklenicilere yaptığı hakediş ödemelerine yönelik ifadelerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yalanlar gerçekler başlığı altında yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

"Yalan: Medyada yer alan İSKİ'nin bazı yüklenicilere yaptığı hakediş ödemelerine yönelik ifadeler.

Gerçek: İSKİ 2560 sayılı Kanun ile kurulan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine tabi  tüzel kişiliğe sahip bir kamu kurumudur. İSKİ'nin tüm harcamaları ve ihaleleri Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince her yıl denetlenmektedir. İSKİ'de giderlerin gerçekleşmesi ve ödemelerin yapılması 5018 sayılı Kanun kapsamında yürütülmektedir.

5018 sayılı Kanunun 33. maddesi gereğince; İSKİ bütçesinden bir ödemenin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul veya esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması veya gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Ödemelerin gerçekleştirilmesi; ilgilisi tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Yine 5018 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince; İSKİ'de tüm ödemeler sırasıyla; vergi, resim, harç, pirim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilerek yapılmaktadır. Nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde ödemeler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılır.

İSKİ'de bugüne kadar tüm harcamalar yukarıda açıklanan mevzuata göre bütçe, ödenek planlaması ve iş durumu gereğince har ay yapılan ödeme listesine göre sırasıyla yapılmakta olup, hiç bir yükleniciye ayrıcalık tanınması söz konusu değildir. Medyada adı geçen yükleniciye de diğer onlarca firmaya yapıldığı gibi anılan mevzuat çerçevesinde ve yapılmış olan işlerin karşılığı olarak hakediş ödemeleri yapılmış/yapılmaktadır. Yapılan tüm hakediş ödemelerine ilişkin Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı tarafından denetimler gerçekleştirilmiş olup, raporlara yansıyan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Ayrıca İSKİ'de yapılan tüm ihaleler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak şeffaflıkla yürütülmekte olup, yine bütün ihalelerimiz  Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Müfettişlerince incelenmekte, yapılan itirazlar da Kamu İhale Kurumunun denetiminden geçmektedir. Dolayısı ile İSKİ'den hiçbir kişi veya kuruluşa ihalesiz ya da ihale mevzuatına aykırı bir iş verilmesi söz konusu olamaz.

Bunun dışında İSKİ ödemeleri ya da ihaleleri üzerinden ifadelere yansıyan beyanlar hiçbir şekilde idaremizi bağlamamaktadır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den İSKİ Ödemeleri Hakkında Açıklama - Son Dakika

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