İBB'den Kurban Bağışı Kampanyası: Hisse Bedeli 14 Bin TL - Son Dakika
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İBB'den Kurban Bağışı Kampanyası: Hisse Bedeli 14 Bin TL

04.06.2025 15:52  Güncelleme: 15:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, her yıl düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası kapsamında hisse bedelini 14 bin TL olarak belirledi. Bağışlanan kurbanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere konserve yapılacak. Kampanya detayları ve bağış işlemleri, İstanbul Vakfı'nın resmi web sitesinden takip edilebilecek.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Vakfı'nın her yıl düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası kapsamında gerçekleştirilen kurban bağışı için hisse bedeli bu yıl 14 bin TL olarak belirlendi. Kurban Bağışı Kampanyası'yla kesilen kurbanlar konserve haline getirilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl da kurban bağışında bulunmak isteyen İstanbullularla ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. İstanbul Vakfı tarafından yürütülen ve takip edilen süreçte, bayramın 1'inci günü, vekaleti alınan bağışçıların kesim işlemine başlanıyor. Kesimler bayramın 3'üncü günü akşamı sona eriyor.

TSE belgeli, noter ve veteriner denetimli kesimler

İBB'den yapılan açıklamaya göre kesimler, TSE onaylı helal kesim belgesine sahip firma tarafından gerçekleştirilecek. Kurban kesim işleminden sonraki bir hafta içerisinde kurban etleri konserve haline getirilecek. 18 ay kullanma süresi olan konservelerin dağıtımı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Bütün kesimler yine her yıl olduğu gibi noter gözetiminde, veteriner denetiminden geçerek, din görevlisi eşliğinde, bağışçıların her birinin adının okunması suretiyle, kamera kaydına alınarak gerçekleşecek.

Bağış miktarları ve bağışçı sayısı yayımlanacak

Bağışlar istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılabilecek. İstanbul Vakfı ilgili sayfasında, her yapılan bağışın miktarı ve bağışçı sayısı şeffaf şekilde yayımlanacak.

Hisse bedeli 17.500 bin TL

İstanbul Valiliği'nin 34.2025.3043 no'lu yardım toplama iznine istinaden başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli bu yıl 17.500 bin TL olarak belirlendi. Bağışlardan elde edilecek 14 adet konservenin, 13 adedi ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılırken, 1 adedi arzu ederse hisse bağışçısına ulaştırılacak.

5 yılda 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldı

İBB'den yapılan açıklamada, Kurban Bağış kampanyası ile 5 yılda 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye et konserve, ilikli kemik suyu, işkembe ve paça çorbası olmak üzere 4 ayrı ürün ulaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB'den Kurban Bağışı Kampanyası: Hisse Bedeli 14 Bin TL - Son Dakika

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