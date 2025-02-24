İbb'den Ramazan Dayanışması: İftar Çadırlarında 217 Bin Kişiye Sıcak Yemek, Kent Lokantalarında 58 Bin İftar Verilecek

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak ve Ramazan ruhunu şehre yaymak için kapsamlı bir program hazırladı. 100 bin haneye 2 bin liralık Ramazan Kuponu desteği sağlanırken, iftar çadırlarında toplam 217 bin kişiye sıcak yemek sunulacak. Kent Lokantalarında 58 bin iftar verilecek, 200 bin İstanbullunun hesabına her ay bin 500 lira yatırılmaya devam edilecek. Ayrıca, şehrin dört bir yanında konserler, tiyatrolar, film gösterimleri ve özel etkinliklerle dolu bir Ramazan programı düzenlenecek.

İBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca toplam 217 bin 500 kişiyi iftar çadırlarında misafir etmeyi planlıyor. Günlük 7 bin 500 kişilik kapasiteyle Esenyurt, Bahçelievler ve Sancaktepe Meydanlarında iftar verilecek. 18 noktada mobil büfelerle kumanya paketi ve sıcak çorba dağıtımı yapılacak. Günlük 18 bin, toplam 522 bin iftarlık dağıtılacak.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, mobil büfeler şu lokasyonlarda hizmet verecek:

Beylikdüzü Metrobüs, Eyüpsultan Meydanı, Sultanbeyli Meydan, Kartal Metro, Fatih Saraçhane, Beşiktaş İskele, Bakırköy Özgürlük Meydanı, Zeytinburnu Tramvay, Bağcılar Meydan, Avcılar Metrobüs, Cevizlibağ Metrobüs, Mecidiyeköy Metrobüs, Ümraniye Metro, Davutpaşa YTÜ, Yenikapı Marmaray, Çekmeköy Metro, Çatalca Cumhuriyet Meydanı, Kadıköy.

Kent Lokantalarında iftar, hastanelere sahur hizmeti

İBB Kent Lokantalarında Ramazan boyunca toplam 58 bin iftar yemeği verilecek. Her akşam 2 bin kumanya dağıtımı yapılacak. Hastane acil servislerinde görev yapan sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına günlük 2 bin kişilik sahurluk paketi sunulacak. Boğaz'da düzenlenecek gemi turlarında günlük 200 kişi iftar yapacak, toplamda 4 bin kişiye ikramda bulunulacak.

100 bin haneye Ramazan kuponu

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ayrıca 100 bin haneye 2 bin liralık Ramazan Kuponu Desteği sağlıyor. Bu destek özellikle kanser ve kronik hastalığı olan bireyler, bakım veren kadınlar, engelli bireylere bakım verenler, yaşlılar, tek başına yaşayan kadınlar, tek ebeveynli aileler ve şiddet mağduru kadınlara öncelikli olarak verilecek. Bunun yanında her ay düzenli olarak Sosyal Destek İstanbulkart ile 200 bin ihtiyaç sahibinin hesabına bin 500 lira yatırılmaya devam edilecek.

Ücretsiz pide

Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi emekliler ve asgari ücretle geçinen ailelere Halk Ekmek aracılığıyla toplamda 615 bin adet ücretsiz pide dağıtılacak. Ayrıca, İBB Kadın Hizmet Merkezleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınlar için türbe ve cami ziyaretleri düzenleyecek.

Etkinlik noktaları

Açıklamaya göre, bu yıl 1-29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek Ramazan etkinlikleri, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok meydanda hayat bulacak. Ana meydanlar arasında Pendik, Bağcılar, Esenyurt-Beylikdüzü 100. Yıl Meydanı, Üsküdar ve Bahçelievler bulunuyor. Başlıca etkinlik alanları arasında 'Semtimde Ramazan' programı kapsamında Esenler Dörtyol Meydanı, Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı, Ümraniye Dudullu Meydanı, Kağıthane Sadabat Parkı, Sultangazi, Zeytinburnu Çırpıcı Parkı ve Sultanbeyli Meydanı gibi önemli merkezler yer alıyor.

İBB, tüm Kültür Merkezlerinde Ramazan ayını, konserler, tiyatrolar, film gösterimleri ve atölyelerle dolu dopdolu bir programla karşılıyor. Her çarşamba konserler, her cuma yetişkin tiyatroları, her pazar çocuk tiyatroları, her cumartesi film gösterimleri ve her salı-cumartesi atölyeler ücretsiz olarak sunulacak.

Ramazan TIR'ı mahalleleri gezecek

Ramazan ayı boyunca her gün 14.00-19.00 saatleri arasında konserler, illüzyon gösterileri, yarışmalar ve atölyelerin yer alacağı Ramazan TIR'ı ve Sahnebüs, 25 ilçede çocuklarla buluşacak. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı'na bağlı İBB Orkestraları, Sultanahmet, Pendik, Küçükçekmece, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Esenler'de düzenlenecek konserlerle Ramazan coşkusunu yaşatacak.

Ramazan'ın ruhu Yenikapı'ya saracak

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda her akşam farklı illerin kültürel öğeleri, yerel sanatçılar, yöresel ürünler ve dini yayın stantları ile Ramazan ruhu yaşatılacak. Artİstanbul Feshane'de konserler, söyleşiler, dinletiler ve çocuk etkinlikleriyle dolu bir programın yanı sıra bahçesinde Ramazan Pazarı kurulacak. Ramazan boyunca sahnelenecek bazı programlar ise şöyle olacak:

Özel programlar

Sahne Gösterileri: Geleneksel orta oyunları, meddah gösterileri ve akrobasi şovları izleyicilerle buluşacak.

Konserler: İBB Mehteranı, İBB Türk Sanat Müziği ve İBB Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak, tasavvufi müzik dinletileri ve marşlar icra edilecek.

Çocuk Etkinlikleri: Kukla gösterileri, tahta oyuncakçılar, lunapark ve çocuk tiyatroları minik ziyaretçiler için eğlenceli bir atmosfer yaratacak.

Sema ve Hatır Kahvesi: Sultanahmet Turşucuzade Konağı'ndaki Sıbyan Mektebi'nde alanında uzman isimlerle kahve eşliğinde samimi sohbetler düzenlenecek.

Direklerarası Eğlencesi: Eski İstanbul Ramazanlarının canlandırıldığı Direklerarası'nda sergi ve gösteriler yapılacak.

Ramazan'da İstanbul'u keşfet

İBB Turizm Şube Müdürlüğü, Ayasofya, Süleymaniye, Eyüpsultan Camii gibi önemli dini ve tarihi mekanlara Ramazan Gezileri düzenleyecek. Ayrıca, İstanbul'un tarihini ve kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için ücretsiz müze ziyaretleri sunulacak.

İftardan gece yarısına kadar ücretsiz müze ziyareti

İBB Kültür AŞ'ye bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi Ramazan ayı boyunca iftardan gece yarısı 00.00'a kadar ücretsiz olacak. Müzelerde atölyeler, sergiler, müzik dinletileri ve özel gösteriler düzenlenerek Ramazan ruhu yaşatılacak.