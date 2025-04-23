İBB: İstanbul'da Depremde Ciddi Vaka Yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisinin olmadığını bildirdi.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da gerçekleşen depremde şu ana kadar ciddi bir vaka bilgisi mevcut değil. İBB yönetim kadromuz AKOM'dan tüm süreci yönetmek için acil koduyla toplanıyor. Gelişmeler hakkında açıklama yapacağız." ifadeleri kullanıldı.