İBB İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Kampanyası Başladı - Son Dakika
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İBB İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Kampanyası Başladı

İBB İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Kampanyası Başladı

İBB İstanbul Vakfı'nın her yıl düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası başladı. Hijyenik ortamda İslami usullere göre kesilen kurbanlar, konserve yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İstanbul Valiliği'nin yardım toplama izni kapsamında başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli bu yıl 14 bin TL oldu.

24.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:43
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(İSTANBUL) - İBB İstanbul Vakfı'nın her yıl düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası başladı. Hijyenik ortamda İslami usullere göre kesilen kurbanlar, konserve yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İstanbul Valiliği'nin yardım toplama izni kapsamında başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli bu yıl 14 bin TL oldu. Bağışlar istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl da kurban bağışında bulunmak isteyen İstanbullularla ihtiyaç sahipleri bir araya getiriliyor. İstanbul Vakfı tarafından yürütülen ve takip edilen süreçte, bayramın 1. günü vekaleti alınan bağışçıların kurban kesim işlemine başlanıyor. Kesimler bayramın 3. günü akşamında sona eriyor.

Kesimler, her yıl olduğu gibi TSE onaylı helal kesim belgesine sahip firma tarafından gerçekleştirilecek. Kurban kesim işleminden sonraki 1 hafta içerisinde kurban etleri konserve haline getirilecek. 18 ay kullanma süresi olan konservelerin dağıtımı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Bütün kesimler yine her yıl olduğu gibi noter gözetiminde, veteriner denetiminden geçirilerek, din görevlisi eşliğinde bağışçıların her birinin adının okunması suretiyle kamera kaydına alınarak gerçekleşecek.

4 yılda 800 bin aileye ulaşıldı

İstanbul Vakfı ilgili sayfasında, her yapılan bağışın miktarı ve bağışçı sayısı şeffaf şekilde yayımlanacak. Bağışlar istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılabilecek. Bu yıl bir hisse bedeli ise 14 bin TL olarak belirlendi.

İBB İstanbul Vakfı tarafından yürütülen Kurban Bağış kampanyasında geçtiğimiz 4 yıl içinde et konserve, ilikli kemik suyu, işkembe ve paça çorbası olmak üzere 4 ayrı ürün ihtiyaç sahibi 800 bin aileye ulaştırıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB İstanbul Vakfı Kurban Bağışı Kampanyası Başladı - Son Dakika

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