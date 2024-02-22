İBB Şehir Tiyatroları \'Maviydi Bisikletim\' oyununu sahneledi

Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının "Maviydi Bisikletim" oyununun prömiyeri, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde yapıldı.

Çağrı Büyüksayar'ın kuklalar ile solo performans sergilediği eseri Dinçer Sümer'in kaleme aldı, Ersin Umulu yönetti.

Gösterim sonunda tüm ekip ile sahneye çıkan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, tek kişilik sahne performanslarının zorluğuna dikkati çekerek, "Ben bu tiyatroda 3 tane, iki kişilik oyun oynayınca, bana tek kişilik oyun verdiler. O zaman, 'Ben bunu yapamam, pardon.' dedim ve yapamadım. Tek kişilik oynamak çok zor bir şeydir." diyerek, genç oyuncu Büyüksayar'ı tebrik etti.

"Seyircide eski değerleri anımsatmak benim için çok değerli"

Yönetmen Ersin Umulu, oyuna ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hikayeyi oluştururken Dinçer Sümer'in "Bir Düş müydü O İzmir" ve "Maviydi Bisikletim" kitaplarından yola çıkarak bir yorumlama yaptığını ve eseri baba-oğul hikayesine dönüştürdüğünü belirtti.

Dekoru da kitaplardan yola çıkarak oluşturduğunu aktaran Umulu, "Okuduğumda hep hatıralar, anılar vardı. Dedim ki, 'Bu anılar ve hatıralar daha çok nerede geçer? Sahaflarda.' Sonra kukla dükkanı aklıma geldi. Babayı canlandırmak istedim." diye konuştu.

Oyuncu Çağrı Büyüksayar ise 1950'lerde İzmir'de geçen bir oyunda bulunmanın kendisine keyif verdiğini dile getirerek, "Seyircide eski değerleri anımsatmak benim için çok değerli." ifadesini kullandı.

Oyunun ana karakterini içselleştirdiğini belirten Büyüksayar, "En içselleştirdiğim sahne, baba oğul sahnesi. Çünkü yakın zamanda babamı kaybettim." dedi.

Eser bugün, yarın, 24, 28, 29 Şubat ile 1 ve 2 Mart'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.