İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

24.05.2025 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, emniyetteki ifadesinde Ekrem İmamoğlu'na ait telefonu hatırlamadığını söyledi.

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 4'ncü operasyonda gözaltına alınan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kasapoğlu'nun "Telefonla ilgili herhangi bir talimatım olmamıştır" dediği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. 2'nci operasyon sonrası 4'ncü operasyonda tekrar gözaltına alınan şüphelilerden İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kasapoğluna, Ekrem İmamoğlu'nun ele geçirilen telefonu ile ilgili sorular sorulması üzerine Kasapoğlu, "İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok uzun yıllar kartvizitinde yer alan bir telefon numarasını kullandığı bir telefon olarak hatırlamaktayım. Ancak bahse konu telefon numarasının çok sayıda kişi tarafından bilinmesi ve bir zaman sonra İBB'nin ilgili kurumlarının ilgilenmesi gereken sorunlar için bile aranır hale gelmesi, hatta İBB'nin çözüm masası gibi konumlanan ve yoğun bir hale gelen telefon olması sebebiyle, yaklaşık 2 yıl önce bahse konu telefon numarasını yönlendirme yapılarak Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasında bulunan sabit hatlara yönlendirdik" dedi.

'TELEFONU İBB BAŞKANIMIZIN KULLANDIĞINI HATIRLAMIYORUM'

Kasapoğlu ifadesinin devamında, "Bu kadar anonim bir cihaz ve hattın yapılacak teknik incelemede yönlendirilmiş olduğu ve hattın kapatılmış olduğu tarihler ve tüm verilerde tespit edilebilir. Ben bahse konu telefonu İBB Başkanımızın kullandığını hatırlamıyorum ve kendisinde bu cihazı görmedim. Bahse konu telefona takılı vaziyette olan hattı uzun bir süre önce kullanıma kapatıldığını biliyorum. Şu anda SIM kartının nerede olduğu hakkında bir fikrim yoktur. Bahse konu telefonun birçok çalışan tarafından kullanıldığından şifresiz olarak kullanıldığını hatırlıyorum, dolayısıyla şifresi hakkında fikrim yoktur. Bahse konu ifadede 'Burcu Hanım' olarak adlandırılan şahsın İBB'nin resmi çalışanı Özel Kalem Müdürlüğü sekretaryasından sorumlu çalışma arkadaşım Burcu Ciner Şimşek olduğunu düşünüyorum. İBB'de genellikle kullanım süresi dolan teknolojik cihazların ilgili birim olan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teslim edilmesi yönünde genel bir uygulama vardır. Çalışma arkadaşlarım da bu refleksle telefonu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teslim etmiş olabilirler, ancak benim bu telefonu ifadede iddia edilen 19 Mart günü, hakkında herhangi bir talimatım olmamıştır. İlgili kurumun telefon hakkında nasıl bir işlem gerçekleştirdiğini bilmiyorum, zaten benim görev alanımda değil. Bahse konu telefonun İBB'ye ait demirbaş bir telefon olup olmadığını bilmiyorum, kaldı ki bu konuyla ilgili kontrolleri yapması gereken kişi ben değilim" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor Acun Ilıcalı 1. Lig ekibine başkan oluyor
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi Genç astsubay serinlemek için girdiği derede boğularak can verdi
’Şah-Mat’ operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı 'Şah-Mat' operasyonunda 74 kadın mağdur kurtarıldı
Osmaniye’de zincirleme kaza 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var Osmaniye'de zincirleme kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı var
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Trump’ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu Trump'ın Harvard kararına ABD yargısı engel oldu
Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu Adalet Bakanlığı: Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmalarda toplam 13 kişi tutuklu
Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi Ormandan gelen kadın çığlığı ekipleri alarma geçirdi
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı

21:39
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
Göztepe-Galatasaray maçının sonunda Sarı-kırmızılılara saldırdı
21:02
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı
20:04
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
17:50
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi 200 bin lira için öldürmüş
Kamyonetteki korkunç cinayette itiraf geldi! 200 bin lira için öldürmüş
17:35
Dolmabahçe’de Suriye zirvesi İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
08:50
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
08:23
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi
Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
08:22
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu
Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
07:23
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
02:40
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
02:18
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 00:34:14. #7.11#
SON DAKİKA: İBB Soruşturmasında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.