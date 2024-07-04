IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı, Köstence'ye Ro-Ro seferlerine başladı - Son Dakika
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IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı, Köstence'ye Ro-Ro seferlerine başladı

Karadeniz'in ticaret merkezlerinden IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ, Romanya'nın Köstence şehrine Ro-Ro seferlerine başladı. Limana gelen tırlar, gümrük kontrollerinin ardından gemiye alınarak Köstence Limanı'na doğru yola çıktı. İlk etapta haftada 4 sefer yapılacak olan seferler, yıl sonuna doğru ikinci gemiyle haftada 7 sefere çıkarılacak. Bu yeni hat, Avrupa'ya yapılan ticarette süreleri kısaltmayı ve sorun yaşanan bölgeleri ekarte ederek direkt Avrupa içlerine seferlerin yapılmasını sağlayacak.

04.07.2024 11:23
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Karadeniz'in ticaret merkezlerinden IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı Yatırım ve İşletme AŞ'den (IC Karasu Limanı) Romanya'nın Köstence şehrine Ro-Ro seferleri başladı.

Köstence'ye gitmek için limana gelen tırlar, gümrükte yapılan kontrollerin ardından park pozisyonuna çekildi.

Araçlar, burada da yapılan kontrollerin tamamlanmasıyla gemiye alındı. 69 tır, Panama bandıralı "URD" isimli gemiyle Köstence Limanı'na doğru yola çıktı.

Karasu Liman İşletme Müdürü Gökçen Erdem, AA muhabirine, ilk etapta 1 gemiyle haftada 4 sefer yapılacağını söyledi.

Yıl sonuna doğru ikinci gemiyle haftada 7 sefere çıkmayı planladıklarını aktaran Erdem, "İlk etapta hedefimiz yılda yaklaşık 65 bin aracın Karasu'dan Romanya'ya, oradan da Avrupa'ya gidişini sağlamak. Bu hattın en büyük özelliği Avrupa'ya yapılan ticarette hem süreleri kısaltmak hem de Bulgaristan gibi sorun yaşanan bölgeleri ekarte ederek direkt Avrupa içlerine seferlerin yapılmasını sağlamak." diye konuştu.

Erdem, ticari araçların yanı sıra yolcu ve yolculu araçlara da hizmet vereceklerini anlatarak, "Önümüzdeki yıl itibarıyla de ikinci gemiden sonra üçüncü ve dördüncü gemiyi koyarak buradaki seferlerimizi daha fazla rakamlara getirip, 100 binlerin üzerine çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Sea Lines Ro-Ro firmasının Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Ürgen de seferlerin ülkeye, ihracata ve nakliyeciye hayırlı olmasını temenni etti.

Ürgen, yollarda kaybedilmiş zamanı geri kazanmak için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarına değinerek, "Şoförlerimiz kamaralarda istirahat edecekler, karşı tarafa indiklerinde dinlenmiş şekilde araçlarının başına geçip gidecekleri yerlere ulaşacaklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı, Köstence'ye Ro-Ro seferlerine başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: IC İçtaş Sakarya Karasu Limanı, Köstence'ye Ro-Ro seferlerine başladı - Son Dakika
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