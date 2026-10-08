İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri temsilcileriyle görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri temsilcileriyle görüştü

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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri temsilcileriyle görüştü
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İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman ile farklı illerden gelen güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri federasyonu başkanlarını Bakanlıkta kabul etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ayhan Kahraman ile farklı illerden gelen güvenlik korucuları ve şehit-gazi aileleri federasyonu başkanlarını Bakanlıkta kabul etti.

Görüşmede, terörle mücadelede görev yapan güvenlik korucularının yanı sıra şehit aileleri ve gazilerin talep, görüş ve önerileri ele alındı.

Çelik, güvenlik korucularının terörle mücadelede büyük bir fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, şehit aileleri ve gazilerle ilgili başlıklarda istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Çelik, görüşmenin ardından katılımcılara ziyaretleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
Ayhan KahramanGüvenlikGüncelSon Dakika

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