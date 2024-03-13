İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memuru için başsağlığı diledi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta trafik kazasında şehit olan polis memuru için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak\'ta trafik kazasında şehit olan polis memuru için başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şehidin görevli olduğu araçla geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini belirtti ve şehide Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı diledi.

13.03.2024 18:22
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan polis memuru Fırat Der için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der, Şırnak ili Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araçla geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."

Kaynak: AA

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