İçişleri Bakanı Çiftçi, Yunanistan'dan 60 kişinin iade sürecini hızlandırmasını istedi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Yunanistan'dan 60 kişinin iade sürecini hızlandırmasını istedi

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Yunanistan\'dan 60 kişinin iade sürecini hızlandırmasını istedi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan'da tutuklu 60 kişinin iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi. Görüşme, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile yapıldı; tutuklular arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensupları da bulunuyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile görüşmesinde, Yunanistan'da tutuklu bulunan ve aralarında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensuplarının da olduğu 60 kişinin iade süreçlerinin hızlandırılmasını istedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yunanistan suçluların sığınağı olmamalı. Bugün Yunanistan'daki temaslarımız kapsamında, Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Sayın Michalis Chrisochoidis ile bir araya geldik. Görüşmemizde terör, organize suç örgütleriyle mücadele ve aranan şahısların iadesi konusundaki beklentilerimizi açıkça ortaya koyduk. Yunan makamlarınca tutuklu bulunan 60 şahıs arasında kırmızı bültenle aranan suç örgütü mensupları da bulunuyor. İade şartları oluşan şahısların işlemlerinin daha fazla geciktirilmeden tamamlanmasını ve Türkiye'ye teslim edilmelerini muhatapımıza kararlı bir şekilde ifade ettik.

Suçlular sınırları aşsa da adaletten kaçamaz. İade sürecinde ortaya çıkan hiçbir gecikme, suçlulara zaman kazandırmamalı, süreci sekteye uğratacak hiçbir uygulamaya asla geçit verilmemelidir. Mültecilik mekanizması suçluların adaletten kaçış yolu olamaz. Interpol üzerinden hızlı bilgi paylaşımı sağlanmalı, şartları oluşan kişiler hakkında iade ve geri kabul süreçleri etkin biçimde işletilmelidir.

Güvenlik güçlerimiz FETÖ, PKK/PYD, DEAŞ ve DHKP/C gibi terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Terörsüz Türkiye hedefimizi sekteye uğratabilecek hiçbir girişime müsamaha gösterilmemeli, terör örgütlerinin farklı yapılanmalar ve yasal faaliyet görüntüsü altında varlıklarını sürdürmelerine, kendilerine yeni hareket alanları oluşturmalarına fırsat verilmemelidir. Türkiye'nin huzurunu ve güvenliğini tehdit edenler şunu bilmelidir: Sınırın ötesine geçmek, adaletin dışına çıkmak değildir. Biz suçlunun peşini sınırda bırakmayız."

Kaynak: ANKA
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