IDEF 2025 ve Temel Atma Törenleri - Son Dakika
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IDEF 2025 ve Temel Atma Törenleri

25.07.2025 00:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlar, IDEF 2025 ve çeşitli temel atma törenlerine katılacaklar.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı (IDEF 2025) ziyaret edecek, İbn Haldun Üniversitesi TercihFest'25 programına katılacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti Geleceğe Miras Programı ile Antalya- Alanya Otoyolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Antalya/10.00/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IDEF 2025 fuar alanına ziyarette bulunacak, TÜBİTAK imza törenleri ile TÜBİTAK SAGE ve Milli Savunma Bakanlığı arasındaki imza törenlerine iştirak edecek, BİGG Spor Ödülleri Töreni'ne katılacak, basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/10.00-16.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, IDEF 2025 ile Uluslararası Nakliyeciler Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/15.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu Temel Atma Töreni ve Demre Yat Limanı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Antalya/11.00/17.00)

4- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), dördüncü gününde devam edecek.

(İstanbul/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

6- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ile görüşecek.

(Ankara)

2- İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya heyetleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için ikinci kez bir araya gelecek.

(İstanbul)

3- ? Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(Süveyda/Şam)

4- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yunus Emre Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma ve BİGG Spor Ödülleri törenlerine katılacak.

(İstanbul/14.00/16.30)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılışı, Riva'daki tesislerde yapılacak. Seminer kapsamında IFAB Oyun Kuralları'nın anlatıldığı oturum gerçekleştirilecek.

(İstanbul/15.00)

3- Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü ayağı olarak Marmaris Körfezi'nden başlayan Kıbrıs Kupası yarışı, KKTC'nin Girne kentinde sona erecek.

(Girne)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel IDEF 2025 ve Temel Atma Törenleri - Son Dakika

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