İdil'de Yaya Kazası Kamerada

Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 yayanın yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, önceki gün Alanya Bulvarı'nda yolun kenarında yürüyen 2 yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri yola, diğeri park halindeki başka bir aracın kaputuna savruldu.
Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
