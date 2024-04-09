İdlib'de yerinden edilen siviller, zorlu şartlar altında Ramazan Bayramı'na giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İdlib'de yerinden edilen siviller, zorlu şartlar altında Ramazan Bayramı'na giriyor

İdlib\'de yerinden edilen siviller, zorlu şartlar altında Ramazan Bayramı\'na giriyor

Suriye'nin İdlib ilindeki siviller, zorla yerinden edilerek kamplarda yaşamak zorunda kaldıkları için bayrama hazırlanırken, maddi imkansızlıklar ve hayat pahalılığıyla mücadele ediyorlar.

09.04.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilindeki Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırıları sonucu zorla yerinden edilerek kamplarda yaşamak zorunda kalan siviller, vatan hasreti, göç ve hayat pahalılığının gölgesinde bir Ramazan Bayramı'na daha girmeye hazırlanıyor.

Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta yerinden edilen veya mülteci konumuna düşen milyonlarca Suriyeli, evlerinden uzak 14'üncü Ramazan Bayramı'nı kutlayacak.

Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kenti, bu bayram da başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesi ile Humus ve Dera illerinden göçe zorlanan sivillere ev sahipliği yapıyor.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de saldırılardan kaçarak İdlib- Türkiye sınır hattındaki arazilere sığınan yüz binlerce sivil, bayrama buruk girmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde ise siviller bayramı güven ortamında geçiriyor.

"Günlük kazancımla ancak çocuklarımı doyurabiliyorum"

Kampta kalan Ahmed Kehil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı için herhangi bir hazırlık yapmadığını ve maddi imkansızlıklar nedeniyle çocuklarına bayramlık elbise almadığını söyledi.

Kehil, "7 çocuğum var onlara ne elbise ne de ayakkabı alabildim. Durum çok zor, alım gücümüz yok. Çocuklarım bu bayramda eski elbiselerle idare edecek." dedi

Daha önce işi varken az da olsa çalışıp çocukların ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Kehil, "Günlük kazancımla ancak çocuklarımı doyurabiliyorum. Aldığımız ücret ancak yemek parasına yetiyor, burada zorluk içinde mücadele veriyoruz." diye konuştu.

Kehil, parasızlık, işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle her türlü zorlukla karşılaştığını ifade ederek, "Bayram kapıda yaklaşıyor. Ne tatlı ne de başka bir şeyin hazırlığını yaptık." ifadelerini kullandı.

"Bayrama özel bir hazırlık yapamadık"

Diğer çadır kamp sakini Cemile Kehil ise "Çocuklar, ramazanın başından bu yana sürekli soruyorlar 'Yeni elbise alacak mısın?' diye. Cevap veremediğim için ağlıyorlar." dedi.

Tansiyon ve şeker hastası olduğunu söyleyen Kehil, "İçeceğim ilaçların parasını borç alıp satın alıyorum. Bayramda çocuklar için özel bir hazırlık yapmadığımız için bayram sıradan bir gündür bizim için." diye konuştu.

Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Suriye, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de yerinden edilen siviller, zorlu şartlar altında Ramazan Bayramı'na giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
09:01 Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatı kısıtladı Ticaret Bakanlığı, 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı kısıtladı
08:51 Koltuğuna talip 4 isim var Akşener’in kimi destekleyeceği belli oldu Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
09:58 Sinirler gerildi Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday’ı yerden yere vurdu Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
09:53 Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı Kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, hakeme yumruk kaldırdı
09:45 Yavuz Ağıralioğlu, “İYİ Parti’ye dön“ diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz
09:40 Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı
09:04 Şeyma Döğücü “Jakuzi“ iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor Şeyma Döğücü "Jakuzi" iddiaları sonrası belediyeye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 12:34:27. #1.12#
SON DAKİKA: İdlib'de yerinden edilen siviller, zorlu şartlar altında Ramazan Bayramı'na giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement