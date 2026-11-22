İdlib kırsalında patlayan eski rejim mayını 4 çocuğu öldürdü, 2 çocuk yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin duyurusuna göre İdlib kırsalındaki Um Huzeym Köyü'nde eski rejim döneminden kalan mayın patladı. Patlamada 4 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili kırsalında mayın patlaması sonucu 4 çocuk yaşamını yitirdi, 2 çocuk yaralandı.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye, İdlib kırsalındaki Um Huzeym Köyü'nde eski rejim döneminden kalma bir mayının infilak ettiğini duyurdu.
Patlamada 4 çocuğun hayatını kaybettiği, 2 çocuğun da yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
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