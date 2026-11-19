İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Kurulu'nda 103 milyar liralık İETT 2027 mali yılı bütçesi 124 kabul, 94 ret oyuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te yapılan İETT Genel Kurulu'nda, kurumun 2027 mali yılı bütçesi görüşüldü.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, Meclis'te 2027 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı.

Demet, İstanbul'da toplu ulaşımın yüzde 52'sinin karayolu, yüzde 48'inin ise raylı sistemler ve Şehir Hatları gibi diğer ulaşım sistemleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Şehrin merkezinden en uzak yerleşim bölgelerine kadar İETT olarak 6 bin 807 araç ile 773 farklı hatta, günlük 67 bin sefer yapıldığını anlatan Demet, "Bir günde 1 milyon 400 bin kilometre yol kat ederek, yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirmekteyiz. İETT filomuzda 2 bin 814 otobüs, 702 metrobüs, 250 elektrikli ada aracı ve 3 bin 41 özel halk otobüsü olmak üzere toplam 6 bin 807 araç bulunmaktadır." diye konuştu.

Demet, otobüs filosunu güçlendirmek amacıyla yatırım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda, 2019 yılında 3 bin 65 olan araç sayımızı 3 bin 766 adede çıkardık. Böylece araç filomuzda yaklaşık yüzde 23'lük bir artış gerçekleştirdik. 2026 yılında yeni araç alımı yatırımlarımızı, 760 yeni araç alarak başarıyla tamamladık. 2027 ve 2028 yılı içinde yatırım çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte 1 yolculuk başına maliyetin 80 lira olduğunu dile getiren Demet, ücretsiz ve indirimli yolculuklar ile birlikte İETT'nin 1 yolculuk başına gelirinin ise yaklaşık 26 lira seviyesinde olduğunu kaydetti.

Demet, her 1 yolculuk başına oluşan 54 liralık farkın İBB tarafından karşılandığını kaydederek, "1 günde ortalama 5 milyon yolculuk gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yolculukların detayına baktığımızda yüzde 17'si ücretsiz, yüzde 33'ü öğrenci, yüzde 4'ü sosyal, yüzde 46'sı ise tam ve abonman biletli olduğu görülmektedir. Yani İETT'nin gerçekleştirdiği yolculukların yarısından

daha azı tam biletli yolculuklardır." şeklinde konuştu.

İETT 2027 mali yılı bütçesinden bahseden Demet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak yüce Meclisimizin takdiri ve onayıyla 2027 yılında 103 milyar liralık bütçemizi, İstanbul'un ulaşımına, güvenliğine ve geleceğine hizmet etmek için kullanacağız. 2027 yılı için teklif ettiğimiz 103 milyar liralık bütçe daha güvenli araçların, daha erişilebilir durakların, daha güçlü bir İETT'nin ve İstanbul'a kesintisiz hizmetin bütçesidir."

"14 milyar lira İBB'den borç alınacak"

Kurulda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, İETT'nin bütçesinde 2027 yılı için öngörülen giderin 103 milyar lira olduğunu, öngörülen gelirin ise sübvansiyon ve hibeler dahil 85,2 milyar lira olduğunu söyledi.

Gelir ve gider arasındaki bütçe açığının 17,8 milyar lira ve oransal olarak yüzde 21 olduğunu anlatan Yıldız, "Her 100 liralık gelire karşılık yaklaşık 121 lira harcama yapılacak. Peki bu açık nasıl kapatılacak? 14 milyar lira İBB'den borç alınacak. 2,8 milyar lira diğer iç borçlanmayla karşılanacak. 1 milyar lira da dış borçlanma yoluyla kapatılacak. Hibe var, sübvansiyon var, belediye desteği var. Ama bütün bunlara rağmen bütçeyi denkleştiremeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Yıldız, İETT'nin 2025 yılında 555 araç sözü verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Buna karşılık filoya katılan otobüs sayısının sıfır olduğunu görüyoruz. 2025 yılında hiç araç alamayan bir yönetim anlayışı. 2026 yılına geldiğinde bu defa 662 araç alınacak diye söz veriyor. Yıl içerisinde bu sayıyı 760'a çıkarıyor. Ne güzel demek ki otobüs alımında değilse bile vaatleri büyütmekte oldukça başarılısınız. Sayın Başkan, rakamları büyütmekle filo büyümüyor. Hani bir söz vardır. 'Leyleğin ömrü laklakla geçer.' İstanbul'un ulaşımı da böyle geçmesin. İstanbullunun ömrü durakta beklemekle geçmesin."

İETT'nin 2019 yılında filo yaşı 5,5 iken, 2026 yılında 12 yaşın üzerine çıktığını dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Partiyi yenilediniz ama filoyu yenilemediniz. Peki bu araçlar teslim edildi mi, edilmedi mi? Bize verilen bilgiye göre, her ne kadar 50 araç dense de yaptığımız araştırmada aynı araçları, aynı plakaları farklı paylaşımlarda tekrar tekrar görüyoruz. Ama bize verilen belgelerde 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da tek bir araç alınmadığını görüyoruz. Bunu biz söylemiyoruz. Bize verdiğiniz belgeler söylüyor. Burada iki durum ortaya çıkıyor. Ya bize verdiğiniz belgeler yanlış ya da alındığı söylenen araçların statüsü ve kayıtları açıklanmaya muhtaç ya da bu işte başka bir iş var."

Yıldız, İstanbullunun, bakım onarım ya da akaryakıta ayrılan rakamların büyüklüğüne bakmadığını, sadece derdiyle dertlenen yönetici aradığını ifade ederek, "Bu yüzden derdiniz İstanbul olsaydı insanları durakta bekletmezdiniz. Derdiniz İstanbul olsaydı 'Ulaşımı ucuzlatacağız.' sözünü tutardınız. Derdiniz İstanbul olsaydı insanlara konforlu ulaşım sağlardınız. Derdiniz İstanbul olsaydı söz verdiğiniz ekosisteme duyarlı otobüsleri alırdınız." dedi.

İETT'de 2019'da 5 bin 63 kişi çalışırken, 2026 yılında 9 bin 906 kişinin çalıştığını söyleyen Yıldız, personel sayısının neredeyse iki katı arttığını, ama otobüs sayılarının artmadığını kaydetti.

Kurulda yapılan oylamada, 103 milyar liralık İETT 2027 mali yılı bütçesi, 124 kabul 94 ret oyuyla kabul edildi.