İETT otobüs rengi anketinde İstanbulluların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızıyı seçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İETT'nin yeni nesil otobüslerinin dış rengini belirlemek üzere İstanbullulara açtığı anket sonuçlandı. Katılımcıların yüzde 74,18'i, otobüslerde nostaljik kırmızının kullanılması yönünde tercihte bulundu.
(İSTANBUL) İETT, filosuna katacağı yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımını belirlemek amacıyla İstanbulluların katılımıyla düzenlediği anketin sonuçlarını açıkladı. "Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların yüzde 74,18'i tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı.
İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İETT, filosuna kazandıracağı yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımını İstanbullulara sordu. "Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların tercihi belli oldu.
İSTANBULLULARIN YÜZDE 74,18'İ NOSTALJİK KIRMIZI DEDİ
Yoğun ilgi gören ankette katılımcıların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızı rengin yeniden İETT otobüslerinde kullanılmasını tercih etti.
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