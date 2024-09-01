Güncel

İhsan DÖRTKARDEŞ/ ESENYURT'ta D-100 karayolunda seyir halindeki İETT otobüsü direğe çarparak yan döndü. Bir süre trafiğe kapanan Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Saadetdere mevkii, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı İETT otobüsünün şoförü, yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaymaya başlayan otobüs yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yan dönerek yolu kapattı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği yan yola yönlendirdi. Orta refüj ve bariyerler arasına sıkışan otobüs, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaldırılmaya çalışıldı. Sıkıştığı yerden çıkamayan İETT otobüsü gelen vinç yardımıyla kurtarıldı. Otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.