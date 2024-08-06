İfade Özgürlüğü Derneği, BTK'nın Instagram kararının iptali için dava açtı - Son Dakika
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İfade Özgürlüğü Derneği, BTK'nın Instagram kararının iptali için dava açtı

İfade Özgürlüğü Derneği, BTK\'nın Instagram kararının iptali için dava açtı

İfade Özgürlüğü Derneği'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak, BTK'nın Instagram kararının iptali için dava açtı. Ayrıca, ilgili kanun maddesinin Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi.

06.08.2024 15:38
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(ANKARA) - İfade Özgürlüğü Derneği'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram kararının iptali için Ankara 13. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Akdeniz ve Altıparmak, ilgili kanun maddesinin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini de talep etti. Akdeniz, "BTK'nın talepleri Instagram tarafından yerine getirilirken ve katalog suçlar bakımından hukuka aykırı davranılmazken, Instagram'a uygulanan topyekun erişim engelleme uygulaması keyfi, ölçüsüz ve hukuka aykırıdır" dedi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Anayasa hukukçusu Kerem Altıparmak ile BTK'nın Instagram kararının iptali için Ankara 13. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Akdeniz ve Altıparmak, ilgili kanun maddesinin itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini de talep etti.

Akdeniz'in iptal davasına ilişkin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Dava dilekçesinde, Instagram'a erişim engelinin ifade özgürlüğünü ciddi şekilde ihlal ettiği ve kullanıcılar üzerinde telafisi imkansız zararlar doğuracağı belirtilmiştir. İvedilikle, davalı idarenin görüşü alınmadan yürütmenin durudurulması kararı verilmesi talep edilmiştir. Daha da önemlisi, kararın dayanağı olan 5651 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 4. fıkrasının Anayasa'ya aykırılığı gerekçesiyle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması talep edilmiştir.

"Yetkili makama başvuru hakkı ihlal edildi"

Kullanıcı sıfatı ile yaptığımız başvuruda sadece ifade özgürlüğümüzün değil, aynı zamanda BTK kararının kamuoyu ile paylaşılmamasıyla birlikte Anayasa'nın 40. maddesinde güvence altına alınan yetkili makama başvuru hakkının da ihlal edildiğini iddia ettik. AYM tarafından platformlarla ilgili tüm kararlarında, idari&yargısal makamlarca İnternet sitelerine erişimin engellenmesi şeklindeki kısıtlamanın zorlayıcı bir nedene dayandığının ilgili & yeterli bir gerekçe ile gösterilmediği sonucuna varıldığı da belirtilmiştir.

"Erişim engelleme uygulaması keyfi, ölçüsüz ve hukuka aykırı"

AYM'nin de belirttiği üzere 'İnternet konusunda yapılacak düzenleme ve uygulamalarda devletin ve idari makamların çok hassas davranmaları gerektiği açıktır.' Bu bağlamda, BTK'nın talepleri Instagram tarafından yerine getirilirken ve katalog suçlar bakımından hukuka aykırı davranılmazken, Instagram'a uygulanan topyekun erişim engelleme uygulaması keyfi, ölçüsüz ve hukuka aykırıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İfade Özgürlüğü Derneği, BTK'nın Instagram kararının iptali için dava açtı - Son Dakika

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