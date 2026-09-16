Iğdır\'da 10 yaşındaki Kamer Adel, 2 bin 540 metrelik Tekelti Dağı zirvesine çıktı

Iğdır'da 10 yaşındaki Kamer Adel Turhan, uzaktan görüp merak ettiği ve teknik tırmanış gerektiren Tekelti Dağı'nın 2 bin 540 metrelik zirvesine çıktı.

Kentte yaşayan Turhan, babasının iş yerini ziyaret ettiği sırada pencereden Tekelti Dağı'nı görerek zirvesine çıkmak istediğini babası Çağatay Turhan'a söyledi.

Babasının aynı zamanda sporcusu olduğu Iğdır AKUD Kulübünün başkanı Ümit Sönmez'e oğlunun isteğini anlatması üzerine Kamer Adel için tırmanış etkinliği düzenlendi.

Tekelti Dağı'nın eteklerinde 22 dağcıyla buluşan Kamer Adel ve babası tırmanışa başladı.

Tırmanış sırasında bazı noktalarda kurulan emniyet sistemlerinden yararlanan Kamer Adel, yaklaşık 3 saatlik yürüyüş ve tırmanışın ardından 2 bin 540 metre rakımlı zirveye ulaştı.

"Çok güzel bir deneyimdi"

Kamer Adel Turhan, AA muhabirine, Tekelti Dağı gibi zor bir dağın zirvesine çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.

Çok güzel manzaralar da gördüğünü belirten Turhan, "Zordu ama başardım, çok eğlenceliydi. Çok güzel bir manzaramız var. Bence çok güzel bir deneyimdi. Herkes bana yardım etti. Sonlara doğru çok zorlaştı. İpi başka bir ipe takıp emniyetle yukarı çıkarttılar." dedi.

Kendisi gibi diğer çocuklara da böyle deneyimler yaşamasını tavsiye eden Kamer Adel, "Çok eğlendim, sonlara doğru zordu ama çok eğlendim. Rotalar eğlenceliydi. Batonlarla beraber ilk kısımda yukarı çıktık. Sonlara doğru dediğim gibi çok düz, taştan bir alan vardı. Orada ipi ipe bağlayıp kendimizi emniyete alıp çıktık. Orada biraz korkuyordum ama yukarı çıkabildim. Şu an çok mutluyum." şeklinde konuştu.

"Dört mevsim ziyaret ettiğimiz bir zirve"

Iğdır AKUD Kulübü Başkanı Ümit Sönmez de gerekli önlemleri alarak Kamer Adel'i zirveye ulaştırdıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tekelti Dağı yarı teknik parkurları olan, çok keyifli bir tırmanış yaptığımız, bizim sık sık dört mevsim ziyaret ettiğimiz bir zirve. Minik üyemiz Kamer Adel bu dağı görmüş şehir merkezinden ve babasına çok beğendiğini iletmiş. Babası da aynı zamanda bizim sporcumuz. Babasıyla birlikte bugünkü hedefimiz onu 2 bin 540 rakımlı bu zirveye çıkarmaktı. Bazı noktalarda emniyet açtık, emniyetli bir şekilde o da bizimle birlikte zirveye ulaştı."

Baba Çağatay Turhan ise oğluyla Tekelti Dağı'nın zirvesine çıkarak evladının hayalini gerçekleştirdiklerini, faaliyeti emniyetli bir şekilde icra etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Murat Akay da dağ tırmanışlarında gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kayıtlı kulüplerimizden Iğdır AKUD'un faaliyetinde Tekelti Dağı zirve faaliyetini gerçekleştirdik. Türkiye Dağcılık Federasyonunun vermiş olduğu eğitimler doğrultusunda liderler ve antrenörler eşliğinde bu tarz faaliyetlerin yapılmasını tavsiye ediyorum ve sporcuların da kurallara uymasını öneriyorum."