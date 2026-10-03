Iğdır'da çocuklar TRT Mobil Sinema Tırı'nda yağmura rağmen animasyon izledi - Son Dakika
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Iğdır'da çocuklar TRT Mobil Sinema Tırı'nda yağmura rağmen animasyon izledi

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Iğdır 100. Yıl Kütüphanesi önünde konuşlandırılan TRT Mobil Sinema Tırı, kırsaldaki çocukları animasyon yapımlarıyla buluşturdu. Yağmurlu havaya rağmen çocuklar ve ailelerin ilgi gösterdiği tırda katılımcılar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izledi.

Iğdır'da çocuklar, TRT tarafından hayata geçirilen Mobil Sinema Tırı Projesi kapsamında sinema keyfi yaşadı.

TRT Genel Müdürlüğünce kırsal bölgelerde yaşayan ve sinemaya erişim imkanı sınırlı olan çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hazırlanan Mobil Sinema Tırı, Iğdır 100. Yıl Kütüphanesi önünde konuşlandırıldı.

Yağmurlu havaya rağmen çocuklar ve ailelerinden ilgi gören tırda katılımcılar, TRT'nin sevilen animasyon yapımlarını izleme fırsatı buldu.

Çocuklardan Ali İbrahim Kaçak, sırasını bekleyerek izlediği iki filmin de güzel olduğunu belirterek, "En sevdiğim Rafadan Tayfa'ydı. Çok güzeldi, her yıl böyle bir etkinlik olsa keşke. Çocuklara bu kadar değer verilmesi insanı mutlu ediyor." dedi.

Çocuklarıyla etkinliğe katılan vatandaşlardan Atiye Güzelsoy da Iğdır'da sinema imkanının bulunmadığını dile getirerek, "Çocuklarımız zaten sinemadan mahrum kalıyor. Böyle bir etkinliğin olması çocuklarımız adına çok güzel. Sık sık olursa çok seviniriz. Çocuklarımız da çok mutlu olurlar. TRT'ye çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Velilerden Muhsin Tekkan ise çocuklarını sinemaya getirdiğini aktararak, TRT ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır'da çocuklar TRT Mobil Sinema Tırı'nda yağmura rağmen animasyon izledi - Son Dakika
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