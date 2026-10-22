Iğdır'da dolu, Bayraktutan ve Küllük'te mısır ve meyve bahçelerine zarar verdi - Son Dakika
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Iğdır'da dolu, Bayraktutan ve Küllük'te mısır ve meyve bahçelerine zarar verdi

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Iğdır\'da dolu, Bayraktutan ve Küllük\'te mısır ve meyve bahçelerine zarar verdi
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Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan dolu, Bayraktutan ve Küllük köylerinde başta dane ve silajlık mısır olmak üzere elma, ayva ve armut bahçelerine zarar verdi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespiti başlattı, zararın kapsamı bekleniyor.

IĞDIR'da etkili olan dolu yağışı, Bayraktutan ve Küllük köylerinde zarara yol açtı. Başta dane mısır ve silajlık mısır olmak üzere elma, ayva ve armut bahçeleri dolu yağışından etkilendi.

Iğdır'da sabah saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu, Aras Havzası'nda bulunan Bayraktutan ve Küllük köylerinde zarara yol açtı. İhbar üzerine Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede hasar tespit çalışması başlatıldı. Çalışmalara; İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ile Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı da katıldı. Hasat dönemindeki tarım ürünleri ile meyve bahçelerinde meydana gelen zararın boyutunun belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme yapıldı. Hasar tespit çalışmalarının ardından zararın kapsamının netleşmesi bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, dolunun zarara yol açtığını ve hasar tespiti için sahada olduklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da dolu, Bayraktutan ve Küllük'te mısır ve meyve bahçelerine zarar verdi - Son Dakika
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