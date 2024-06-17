Iğdır'da Hayvancılık: Yaylalarda Otlatma Maliyeti Azaltıyor

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Küçükbaş hayvan varlığının 1 milyona yakın olduğu Iğdır'da koyun ve keçi yetiştiricileri, yılın en az 6 ayında Ağrı Dağı'ndaki yaylalarda hayvanlarını otlatarak yem maliyetinden kurtuluyor.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Iğdır'da vatandaşlar, Ağrı Dağı'nın Korhan, Gevro, Bilacan, Serdarbulak, Esenkaya, Gomik, Şanlı Mirza yaylalarında yılın en az 6 ayında hayvanlarını otlatma imkanı buluyor.

Yetiştiriciler, böylelikle hem yem maliyetinden kurtuluyor hem de et ve süt üretimini artırıyor.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Atalay, AA muhabirine, Ağrı Dağı ile Küçük Ağrı Dağı arasında bulunan yaylaların, bölgedeki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için çok büyük önem taşıdığını söyledi.

"Yaylalarda yetiştirilen hayvanların eti daha lezzetli oluyor"

Ağrı Dağı eteklerindeki yaylaların da önemli ölçüde küçükbaş hayvancılığına yem kaynağı olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Büyük ve Küçük Ağrı Dağı arasında yaygın olarak bizim kullandığımız 4-5 yayla bulunuyor. Bunların en büyüğü Korhan, Bilican ve Serdarbulak yaylasıdır. Bu yaylalar, özellikle küçükbaş hayvancılığın en büyük yem kaynağıdır. Hayvancılıkta daha verimli, daha geliri yüksek bir üretim yapabilmek için meraya dayalı hayvancılık vazgeçilemezdir. Bölgemizde genelde yaygın olarak morkaraman ırkı koyunculuk yapılmaktadır. Bu koyunlar et kombine verimli bir ırkımızdır, yılda bir yavru alabiliyoruz ve süt verimleri yıllık yaklaşık 100 litreyi bulmaktadır. Bunun neticesinde bu ırk kapalı alanda yetiştirmekten ziyade, merada çok yüksek beslenme kabiliyeti olan bir hayvandır. Bu nedenle Ağrı Dağı eteklerindeki yaylalar da bu ırkın yetiştirilmesi için üreticiye imkan sağlıyor."

Atalay, kentin küçükbaş yetiştiriciliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz bu hayvanlarını Ağrı Dağı eteklerindeki otlaklardan besleyerek daha ekonomik yetiştiricilik yapıyor ayrıca burada yetiştirilen hayvanların eti daha lezzetli oluyor. Bu nedenle hayvan yetiştiriciliği açısından Ağrı Dağı'nın etrafındaki yaylaların önemi ortaya çıkmakta. Bu yıl yağışlar iyi gittiğinden, üretici bölgedeki Kars, Ağrı, Erzurum ve Ardahan yaylarına gitmeden yılı burada geçirebilecek. Bu da çiftçinin bu yılki maliyetini daha da düşürmüş olacaktır." diye konuştu.

Yaylada koyunlarını otlayan Yener Atlı da yaklaşık 3 aydır hayvanlarını dışarıda otlattığını dile getirerek, "Bundan sonra Ağrı Dağı eteklerindeki Korhan Yaylası'nda hayvanlarımızı 5 ay daha otlatacağız. Şu anda koyunların sağımını kestik, artık koyun ve kuzularımız yaylada birlikte otlayacak, bundan dolayı kuzularımızın gelişimi daha iyi olacak. Bu yıl da havalar bol yağışlı geçti, bundan dolayı burada ot bol." ifadelerini kullandı.