Iğdır\'da Kavga: 1 Ölü

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Iğdır'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Karakoyunlu ilçesi kırsalında İrfan A. ile İlhan S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda İrfan A. elindeki sert bir cisimle kafasına vurduğu İlhan S'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü belirlenen İlhan S'nin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri İrfan A'yı yakalayarak gözaltına aldı.