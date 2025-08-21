Iğdır'da Tarımın Gücü: Kadın İşçiler - Son Dakika
Iğdır'da Tarımın Gücü: Kadın İşçiler

Iğdır\'da Tarımın Gücü: Kadın İşçiler
21.08.2025 11:28
Iğdır'da tarım sektörünün yükünü, zorlu koşullarda çalışan kadın işçiler üstleniyor.

Doğu Anadolu'nun önemli tarım merkezlerinden Iğdır'da, sebze ve meyve üretiminin en büyük yükünü tarım işçisi kadınlar taşıyor.

Coğrafi yapısı ve iklim şartları sayesinde birçok sebze ile meyve türünün yetiştirildiği kentte tarım, vatandaşların önemli gelir kalemlerinin başında yer alıyor.

Hasat döneminin başladığı şehirde bu sektörün en büyük yükünü ise tarım işçisi kadınlar taşıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlalardaki mesailerine başlayan kadınlar, 35 dereceyi bulan sıcaklık altında saatlerce çalışıyor. Bu zorlu şartlara rağmen, hasat sürecinde büyük bir özveriyle görev alıyorlar.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan tarım işçileri, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol üstleniyor. Tarlada uzun süre eğilerek çalışan kadınlar, sıcaktan bunaldıklarında kısa molalar vererek ağaç gölgelerinde dinleniyor.

Öğle saatlerinde mesailerini tamamlayan işçiler, günlük 600 lira yevmiye ile geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Zorlu çalışma koşulları ve gösterilen emek, Iğdır tarımının görünmeyen kahramanlarını bir kez daha öne çıkarıyor.

"Kadınlar çok çalışkan"

Tarlada çalışan kadın işçilerden Melek Aras, AA muhabirine, emeklerinin karşılığını alabilmek için ilkbahardan sonbahara kadar çalıştıklarını söyledi.

Çalışma şartlarının zor olduğunu işaret eden Aras, "İlkbaharda tarlalara geliyoruz, ekin işlerine başlıyoruz. Ekmeğimizi bu şekilde kazanıyoruz. Kadınlar olarak emek veriyoruz. Çocuklarımıza, evimize katkıda bulunmak için çalışıyoruz. Kadınlar çok çalışkan çünkü hem işte hem annelikte hem de evde her işin üstesinden gelebilecek güçteyiz." dedi.

"Çocuklarımızı bu emekle büyütüyoruz"

Esmer Eray da tarımda üretimin devamlılığı için çalıştıklarını, bu sayede de ekmek paralarını çıkardıklarını anlattı.

Güneşin altında çalışmak zor olsa da bu işi severek yaptıklarını vurgulayan Eray, şöyle devam etti:

"Tarımda çalışıyoruz, ilkbaharda ekiyoruz, çapalama yapıyoruz, yazın da mahsulü topluyoruz. Biz çalışmazsak, insanlar bu ürünleri nasıl alacak? Üretim olmazsa fiyatlar daha da artar. Devletin destek vermesi lazım. Güneşin altında çalışmak kolay değil ama biz gururla yapıyoruz. Alın teriyle çalışıyoruz, helal rızık kazanıyoruz. Çocuklarımızı bu emekle büyütüyoruz. Onlar da bizimle gurur duyuyor."

"Gençlerimiz çalışmak istemiyor"

Iğdır'da yaklaşık 400 dönümlük arazide sebze üretimi yapan çiftçi Alican Açkan ise biber, domates, kavun, karpuz, sera salatalığı, fasulye gibi ürünler ektiğini söyledi.

Tarım işçisi bulmakta zorluk yaşadığını dile getiren Açkan, "Kadınlar gerçekten emekçi, onlara söyleyecek sözüm yok. Ama ne yazık ki günümüzde gençlerimiz çalışmak istemiyor. Bu yüzden işçi bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Kadın işçiler olmasa, çalışacak adam bulamıyoruz. Bulduğumuzda da çok nadir oluyor. 15 yıldır bu işi yapıyorum, 20 yaşımdan beri tarımın içindeyim. Iğdır tarımını bugün kadınlar ayakta tutuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

