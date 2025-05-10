Iğdır Yaylaları Baharla Canlandı

Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar, açan çiçeklerle renklendi.

Yurdun en doğusunda, Ağrı Dağı ile Aras Dağları eteklerinde bulunan Iğdır'ın yaylaları, baharın gelişiyle birbirinden güzel renklere büründü.

Süsen, gelincik ve papatyalar başta olmak üzere, birçok çiçeğin açtığı yaylalarda güzel görüntüler oluştu.