Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım - Son Dakika
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Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım

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Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım
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Azerbaycan’a girişine yasak getirilen 31 Türk vatandaşı arasında yer alan Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından karara yanıt verdi. Azerbaycan aleyhinde bir açıklama yapmadığını belirten Çakar, büyükelçiliğe seslenerek yasağın gerekçesini sordu.

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Azerbaycan’a girişinin yasaklanmasının ardından iki paylaşım yaptı. Karara şaşırdığını ifade eden Çakar, Azerbaycan Büyükelçiliğinden açıklama istedi.

"BENİM ÜLKENİZE GİRİŞİM NİYE YASAKLANDI?"

Çakar, büyükelçiliğe seslendiği paylaşımında, "Sayın Azerbaycan büyükelçiliği, benim ülkenize girişim niye yasaklandı? İzah eder misiniz lütfen.." ifadelerini kullandı.

"AĞZIMDAN ALEYHDE BİR ŞEY ÇIKMADI"

Bir diğer paylaşımında Azerbaycan hakkında olumsuz bir açıklamada bulunmadığını belirten Çakar, “Benim Azerbaycan’a girişim niye yasak ki. ...... Allah Allah. Ağzımdan aleyhde bir şey çıkmadı ki. Azerbaycan hakkında...” diye yazdı.

Adını yasak listesinde gören Ahmet Çakar’dan jet hızında paylaşım

31 TÜRK VATANDAŞI LİSTEDE YER ALDI

Azerbaycan makamlarının 21 Ekim tarihli açıklamasında, 31 Türk vatandaşının “istenmeyen kişi” listesine alındığı bildirilmişti. Kararın gerekçesi olarak sosyal medya ve internet platformlarındaki çeşitli açıklamalar gösterilmişti. Ancak listedeki kişilerin hangi söz veya eylemleri nedeniyle yasağa dahil edildiğine ilişkin kişi bazında somut örnekler paylaşılmamıştı.

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    Yorumlar (3)

  • ARSLANOĞLU Hakan ARSLANOĞLU Hakan:
    Ahmet Çakar durmadı yine çaktı 3 0 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T BOZOK T.i.T:
    Ne işin varda gideceksin oraya.. giden gasp edilip dolandiriliyor zaten.. 1 0 Yanıtla
  • Enver Işık Enver Işık:
    Bırakın artık Azerbaycan ı. Biz adam ettik bir çok ülke gibi onlarıda ilk bize diş biliyorlar. Çünki başlarında satılmış köpekler var. Hadi bana da yasaklayın. Ama unutmayın kıç yalarak devlet güçlenmez. Elimizi çekelim bakalım ne bok yiyecekler. Adamlar 2 günde islam a düşman oldu. Kültürünü hiçe saydı. Bizi de düşman görmeye başladı. Çünki İsrail iran da ırak ta Suriye de yaptığını bunlara da yapıyor. Yalayın bakalım sonunda görecegiz ??????olacak 0 0 Yanıtla
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