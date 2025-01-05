İHA Saldırısında Rus Gazeteci Hayatını Kaybetti

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MOSKOVA, 5 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Donetsk bölgesinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) düzenlediği saldırıda Rus savaş muhabiri hayatını kaybetti, dört basın çalışanı ise yaralandı.

Rus RIA Novosti haber ajansının cumartesi günü bildirdiğine göre, insansız hava aracının Donetsk-Gorlovka otoyolunda Rus gazetecileri taşıyan bir araca çarpması sonucu Rus Izvestia gazetesi muhabiri Alexander Martemyanov hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan RIA Novosti muhabiri Maxim Romanenko, "Gorlovka'daki bombardıman sonrasını çektikten sonra Donetsk'e dönüyorduk. Otoyolda bir kamikaze drone aracımıza çarptı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Rus gazetecilere yönelik saldırıların "hak edilen ve kaçınılmaz cezalarla" karşılaşacağını ifade etti.