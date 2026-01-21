İSKİ'nin Iıı. Suki Teknoloji Zirvesi'nde Suki Aı Tanıtıldı. - Son Dakika
İSKİ'nin Iıı. Suki Teknoloji Zirvesi'nde Suki Aı Tanıtıldı.

21.01.2026 10:23  Güncelleme: 11:17
İSKİ'nin ev sahipliğinde düzenlenen III. SUKİ Teknoloji Zirvesi'nde, sürdürülebilir su yönetimi, dijital dönüşüm ve yapay zeka tabanlı çözümler ele alındı. Zirveye katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İstanbul'un su yönetiminde dijital dönüşüm hedeflerini açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) ev sahipliğinde düzenlenen III. SUKİ Teknoloji Zirvesi'nde, sürdürülebilir su yönetimi, dijital dönüşüm ve yapay zeka tabanlı çözüm modelleri ele alındı. Zirvede İSKİ'nin üretken yapay zeka projesi SUKİ AI ilk kez tanıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, "Bu şehrin suyunu yönetmek sadece bugünü değil, yüzyılları düşünerek hareket etmeyi gerektirir. Dijital Rönesans anlayışıyla, kadim su mirasımızı korurken onu yapay zeka ve dijital teknolojilerle geleceğe taşımayı hedefliyoruz" dedi.

İSKİ ev sahipliğinde gerçekleştirilen III. SUKİ Teknoloji Zirvesi, "Dijital Rönesans Vizyonuyla: Yapay Zeka ile Su Yönetimi" temasıyla İstanbul'da düzenlendi. Yerel yönetimler, akademi ve teknoloji sektöründen temsilcilerin katıldığı zirvede akıllı altyapılar, veri temelli karar alma süreçleri ve su kıtlığı riskine karşı geliştirilen yenilikçi çözümler gündeme geldi. Zirveye 20 büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idarelerinden yöneticiler, bilgi işlem daire başkanları, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.

"Kadim su mirasını dijital dönüşümle geleceğe taşıyacağız"

Zirvenin açılış konuşmalarını İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan ve İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Tayfun İşbilen yaptı.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Demir, İstanbul'un binlerce yıllık su medeniyetlerine ev sahipliği yapan eşsiz bir şehir olduğunu vurgulayarak, "İstanbul, geçmişle geleceğin aynı anda yaşadığı eşsiz bir şehirdir. Bu şehrin suyunu yönetmek sadece bugünü değil, yüzyılları düşünerek hareket etmeyi gerektirir. Dijital Rönesans anlayışıyla, kadim su mirasımızı korurken onu yapay zeka ve dijital teknolojilerle geleceğe taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Demir, İSKİ Bilgi İşlem Dairesi'nin geliştirdiği İSKİ-SmartWater360 projesinin Gartner tarafından EMEA Bölgesi ikinciliği (Runner-Up) ödülüne layık görülmesinin kamuda dünya standartlarında dijital dönüşümün mümkün olduğunu gösterdiğini belirtti.

"Dijital Rönesans aklı ve kamusal sorumluluğu merkezine alır"

İSKİ Genel Müdür Vekili Doğan da su ve atık su hizmetlerini kesintisiz yürütmenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dijital Rönesans; sadece teknolojiyi merkeze alan değil; aklı, insanı ve kamusal sorumluluğu merkeze alan bir anlayışı ifade etmektedir. İSKİ açısından Dijital Rönesans hizmeti daha planlı yürütmek, kaynakları daha verimli kullanmak ve İstanbul gibi büyük bir kentin su yönetimini geleceğe güvenle taşımak anlamına gelmektedir. Bizim için teknoloji hiçbir zaman tek başına bir amaç değildir. Teknoloji, kesintisiz hizmet anlayışımızı güçlendiren, kurumsal kapasitemizi artıran ve vatandaşımıza sunduğumuz hizmetin kalitesini yükselten bir destek unsurudur."

SUKİ AI tanıtıldı

Zirvede İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İşbilen ise su yönetiminde yapay zeka tabanlı modellemelerin önemine dikkati çekti. İklim krizi, nüfus artışı ve kentleşme baskısının suyu stratejik bir sürdürülebilirlik ve güvenlik meselesine dönüştürdüğünü belirten İşbilen, İSKİ'nin üretken yapay zeka projesi SUKİ AI'yı ilk kez detaylarıyla tanıttı.

İşbilen, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, "Eğitim sürecimizi altı ay içinde tamamlamayı ve SUKİ AI'yı su idaresinde aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz" dedi.

Projenin tamamlandığında kurumsal bilgiye hızlı erişim, operasyonel verimlilik ve veri temelli karar alma süreçlerinin güçleneceği belirtiliyor.

Akademi ve sektör bir araya geldi

Zirvede Gartner Yönetici Ortağı Ahmet Kadir Biçimli ve İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Güney de dijital dönüşüm ve yapay zeka sunumlarıyla yer aldı. Teknoloji şirketleri yenilikçi çözümlerini katılımcılarla paylaşırken, SUKİ yöneticileri yerel ölçekte yürütülen dijital dönüşüm uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İBB Perakende Grup Başkanı ve İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin'in de izlediği zirvede, İSKİ birim müdürleri yürütülen projelere ilişkin sunumlar yaptı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dijital Dönüşüm, Yerel Yönetim, Volkan Demir, Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Güncel, Çevre, İSKİ, Son Dakika

İSKİ'nin Iıı. Suki Teknoloji Zirvesi'nde Suki Aı Tanıtıldı.

SON DAKİKA: İSKİ'nin Iıı. Suki Teknoloji Zirvesi'nde Suki Aı Tanıtıldı. - Son Dakika
