İİT, İsrail'in Filistin'e saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlali görüşmek üzere toplandı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve İran'ın egemenliğine yönelik ihlalini görüşmek üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde olağanüstü toplandı.

İİT'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, "işgalci İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden suçlarını ve İran'ın egemenliğine yönelik saldırılarını tartışmak üzere örgüte üye devletlerin dışişleri bakanları düzeyinde Açık Katılımlı İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısının başladığı" bildirildi.

İİT'den 5 Ağustos'ta yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastı ve İran'ın egemenliğinin ihlali gibi konuların yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik devam eden ihlallerini görüşmek üzere olağanüstü toplanacağı belirtilmişti.